رئيس الدولة يستقبل وفداً من الكونجرس الأميركي

ابوظبي - سيف اليزيد - استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، اليوم، وفداً من الكونجرس، يضم السيناتور جوني إيرنست، عضو مجلس الشيوخ، وديبي واسرمان شولتز، عضو مجلس النواب في الولايات المتحدة الأميركية.

وتناول اللقاء، الذي جرى في قصر الشاطئ في أبوظبي، علاقات الصداقة والتعاون الاستراتيجي الذي يجمع دولة الإمارات والولايات المتحدة، والحرص المتبادل على تعزيز شراكاتهما ودفعها إلى الأمام، بما يخدم مصالحهما المشتركة، ويلبي تطلعات شعبيهما الصديقين.

كما تطرق اللقاء إلى عدد من القضايا والموضوعات التي تتصل بالأمن والاستقرار الإقليميين والعمل المشترك لترسيخ السلام في منطقة الشرق الأوسط والعالم أجمع لصالح شعوبه وتنمية دوله.

حضر اللقاء، سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان، ممثل الحاكم في منطقة الظفرة، وسمو الشيخ ذياب بن زايد آل نهيان، وسمو الشيخ حمدان بن محمد بن زايد آل نهيان، نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون الخاصة، ومعالي الشيخ محمد بن حمد بن طحنون آل نهيان، مستشار رئيس الدولة، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، ومعالي يوسف العتيبة، سفير الدولة لدى الولايات المتحدة الأميركية، وعدد من المسؤولين.