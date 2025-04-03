الطقس المتوقع في الإمارات غداً

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام وغائماً جزئياً أحياناً.

الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة،وحركتها جنوبية شرقية - شمالية شرقية، وسرعتها / 10 إلى 20 تصل إلى 30 كم/س.

الموج في الخليج العربي خفيف، ويحدث المد الأول عند الساعة 18:34، والمد الثاني عند الساعة 05:06، والجزر الأول عند الساعة 11:42، والجزر الثاني عند الساعة 22:13.

وفي بحر عمان الموج خفيف ويحدث المد الأول عند الساعة 14:59، والمد الثاني عند الساعة 01:32، والجزر الأول عند الساعة 08:06، والجزر الثاني عند الساعة 20:44