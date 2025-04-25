سيف بن زايد يترأس اجتماع مجلس القيادات بوزارة الداخلية

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأس الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الداخلية، اجتماع مجلس القيادات بوزارة الداخلية.

وقال سموه، على منصة «إكس» للتواصل الاجتماعي «ترأستُ اجتماع مجلس القيادات بوزارة الداخلية، حيث ناقشنا نتائج العمل المشترك مع الحرس الوطني، ومجموعة من المبادرات النوعية التي تسهم في تعزيز الأمن المجتمعي ورفع مستويات الجاهزية الأمنية».

وأضاف الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «استعرضنا، خلال الاجتماع، أبرز المؤشرات الوطنية ضمن رؤية «نحن الإمارات 2031»، الهادفة إلى ترسيخ ريادة الدولة عالميًا في مؤشر الشعور بالأمان، وتعزيز ثقة المجتمع وجودة الحياة».

وأكد سموه «كما اطلعنا على نتائج أعمال لجنة المخاطر الجنائية، في إطار تعزيز استباقية المنظومة الأمنية وتطوير جاهزيتها للتعامل مع التحديات المتغيرة».

وأوضح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان «إن الأمن والأمان هما في صدارة أولويات قيادتنا الرشيدة، وهما الأساس الذي تقوم عليه مسيرة الاستقرار والنماء لمستقبل أجيالنا القادمة. نواصل العمل بروح الفريق الواحد، عبر منظومة أمنية متكاملة، لتحقيق أهدافنا الوطنية الطموحة، وترسيخ مكانة الإمارات كواحة أمن وأمان على مستوى العالم».