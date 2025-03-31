حمدان بن محمد وأحمد بن محمد ومنصور بن محمد يعزون في وفاة عوشة بنت مكتوم

ابوظبي - سيف اليزيد - دبي (وام)

قدّم سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، أمس، واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم، حرم خليفة جمعة النابودة، ووالدة خالد خليفة النابودة، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدم سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، النائب الثاني لحاكم دبي، أمس، يرافقه سمو الشيخ حشر بن مكتوم بن جمعة آل مكتوم، رئيس مؤسسة دبي للإعلام، واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم، حرم خليفة جمعة النابودة، ووالدة خالد خليفة النابودة، وذلك خلال زيارة سموه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموه عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.

كما قدّم سموّ الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، أمس، واجب العزاء في وفاة عوشة بنت مكتوم، حرم خليفة جمعة النابودة، ووالدة خالد خليفة النابودة، وذلك خلال زيارة سموّه لمجلس العزاء في دبي.

وأعرب سموّ الشيخ منصور بن محمد، عن خالص تعازيه وصادق مواساته لأسرة وذوي الفقيدة، سائلاً المولى عزّ وجلّ، أن يتغمّدها بواسع رحمته، ويسكنها فسيح جناته، ويلهم أهلها وذويها جميل الصبر والسلوان.