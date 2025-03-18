الامارات | 6 فئات لحصول المواطنة غير المتزوجة على مساعدة سكنية

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد وزير الطاقة والبنية التحتية، المهندس سهيل محمد المزروعي، وجود ست فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة الحصول على مساعدة سكنية، حسب الحالة الاجتماعية، موضحاً، في رد كتابي، على السؤال المقدم من عضو المجلس، سعيد راشد العابدي حول دعم المواطنات غير المتزوجات للحصول على مسكن "، خلال جلسة المجلس الوطني الاتحادي اليوم"، أن برنامج الشيخ زايد للإسكان يهدف إلى تعزيز الاستقرار الأسري وتحقيق المستوى اللائق المعيشة المواطنين،

وقال: "تم تحديد ضوابط وشروط الحصول على المساعدات السكنية لمختلف الفئات الاجتماعية والتي تضمنت ست فئات رئيسية لاستحقاق المرأة المواطنة غير المتزوجة حسب الحالة الاجتماعية وهي: الأرملة الحاضنة المطلقة الحاضنة اليتيمة مجهولة النسب، فاقدة الوالدين، وفئة كبار المواطنين من النساء، وفي غير تلك الحالات يكون طلب المرأة للمساعدة السكنية ضمن طلب أحد الوالدين حرصاً من الحكومة على ضمان تماسك الأسر وتلاحمها، وذلك كله وفقاً لما حدده قرار مجلس الوزراء رقم (61) لسنة 2021م بشأن شروط وضوابط تقديم المساعدات السكنية.