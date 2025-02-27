الامارات | %10 ارتفاعاً في أسعار عمرة رمضان.. و30 ألف درهم لـ«العشـــــر الأواخر»   

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مسؤولون بحملات حج وعمرة في الدولة ارتفاع أسعار عمرة رمضان هذا العام بنسبة 10% تقريباً، فيما يصل سعر ليلة العمرة في العشر الأواخر من الشهر إلى 3000 درهم، ويتم حجزها 10 أيام كاملة كـ«باكدج» متكامل.

وتفصيلاً، أشار مسؤول حملة للحج والعمرة، أحمد سليمان، إلى تفاوت أسعار عمرة رمضان بشكل عام، بناء على طريقة السفر براً أو جواً، فضلاً عن مستوى الإقامة والفنادق، ولفت إلى أن أسعار العمرة خلال العشر الأواخر ترتفع بنسبة تصل إلى 60% تقريباً.

وذكر أن متوسط أسعار العمرة البرية لمدة خمسة أيام، تبدأ من 1300 درهم وتصل إلى 1900 درهم في الأيام الأولى من الشهر الفضيل، وتبدأ أسعار العمرة عن طريق الطيران من 3500 درهم، وتصل إلى 6000 درهم، فيما تزيد بنسبة أكبر في الأيام الأخيرة، نظراً إلى الإقبال الكبير على أداء العمرة في العشر الأواخر.

ونصح سليمان الراغبين من المقيمين في أداء العمرة خلال شهر رمضان، بالتقديم مبكراً، مشيراً إلى أنه وفقاً للتوجيهات الواردة بشأن التطعيمات، فإنه ينصح بأخذ تطعيم الحمى الشوكية وتطعيم الإنفلونزا، خصوصاً للمسافرين عن طريق البر.

وقال مسؤول في حملة أخرى للحج والعمرة، سيد شفيق، إن أسعار عمرة رمضان ارتفعت بنسبة 10% تقريباً، مقارنة بأسعار رمضان العام الماضي، فيما تختلف الأسعار من يوم إلى آخر خلال أيام شهر رمضان، حسب العرض والطلب، وذكر أن أسعار العمرة بالطيران في العشر الأواخر من رمضان، ترتفع بنسبة كبيرة وتصل إلى 3000 درهم لليلة الواحدة، فيما لا تزيد الأسعار بشكل لافت بالنسبة للسفر البري، سواء في بداية الشهر الفضيل أو آخره، ويبلغ متوسط الكلفة 1500 درهم تقريباً للعمرة بالبر لمدة 10 أيام.

وأشار إلى أن أسعار العمرة في العشر الأواخر ترتفع بشكل طبيعي، بسبب مستوى الإقبال المتزايد من المعتمرين الذين يرغبون في تأدية العمرة خلال هذه الأيام، ودائماً ما يتم حجز هذه الأيام كاملة دون تقسيمها، فيما تراوح الأسعار بين 9000 درهم و18 ألف درهم للعمرة في العشر الأواخر.

وأرجع مسؤول حملة للحج والعمرة، جهاد موسى، ارتفاع أسعار عمرة رمضان إلى عوامل مختلفة، منها ارتفاع أسعار تذاكر الطيران، وأسعار الفنادق، ومستوى الإقبال على أداء العمرة خلال الشهر الفضيل.

وذكر أن متوسط أسعار عمرة رمضان تختلف من مكان إلى آخر حسب مستوى الإقامة والطيران، وعدد أيام العمرة، وتصل العمرة بالطيران لمدة ثلاث ليال إلى 5000 درهم، فيما يتم حجز عمرة العشر الأواخر من رمضان كاملة.

حملات حج وعمرة:

. العمرة البرية 5 أيام، من 1300 إلى 1900 درهم، في الأيام الأولى من رمضان.

. أسعار العمرة عن طريق الطيران من 3500 درهم إلى 6000 درهم.