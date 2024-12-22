الامارات | 6 طرق للتعامل مع ضغوط العمل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - التاريخ: 22 ديسمبر 2024

عدّل موقفك

يحوّل الأشخاص الناجحون الضغوط إلى فرص للتغلب على التحدي، فيصبحون أقوى وأكثر خبرة في هذه العملية.

ابقَ في الحاضر

قد يكون القلق بشأن النجاح أو الفشل النهائي للعملية أمراً مرهقاً. بدلاً من ذلك، احجب كل الاحتمالات المستقبلية عن ذهنك.

كن إيجابياً

ذكّر نفسك بأنك تعاملت مع مواقف صعبة في الماضي، وأنك تعلم أنك تستطيع فعل ذلك مرة أخرى.

تصور أسوأ سيناريو محتمل

ما أسوأ ما يمكن أن يحدث إذا فشلت؟ ضع خطة للتعامل معه، وستكون قادراً بشكل أفضل على إدارة قلقك والبقاء على المسار الصحيح.

تنفس بعمق

خذ دقيقة لتفريغ ذهنك والتنفس فقط. هذا يكسر الحلقة المفرغة من الأفكار المقلقة، ويسمح لعقلك بحل المشكلات بموضوعية ومرونة وإبداع.

اطلب المساعدة

أنت محاط بأشخاص شعروا بالضغوط التي تشعر بها، ويمكنهم مشاركة بعض النصائح الرائعة حول التعامل مع القلق.