الامارات | حكومة الإمارات تطلق «البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت حكومة دولة الإمارات النسخة الأولى من البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، ضمن مبادراتها الهادفة إلى مشاركة المعرفة وأفضل التجارب والخبرات مع الحكومات حول العالم.

ويعمل البرنامج، الذي ينظم بالشراكة بين مكتب التبادل المعرفي في وزارة شؤون مجلس الوزراء ومجلس الأمن السيبراني، على إعداد نخبة من قيادات الأمن السيبراني في أكثر من 20 دولة في مختلف مناطق العالم، وتمكينهم بالمهارات اللازمة لمواكبة التوجهات المستقبلية، ومشاركتهم أفضل تجارب حكومة الإمارات، وتعريفهم بأحدث الحلول التكنولوجية، لتعزيز جاهزية البنى التحتية الرقمية للمستقبل.

ويهدف البرنامج إلى إعداد القيادات الحكومية، لتطوير مجالات الأمن السيبراني، وتمكينهم بالمهارات لاستباق التحديات التي يفرضها تطور التكنولوجيا، ويغطي عدداً من المحاور، تشمل سياسات الأمن السيبراني، ومبادرات الدولة في دعم التحول الرقمي الآمن، ومشاركة أفضل الممارسات مع مركز عمليات الأمن السيبراني الوطني والسحابة الوطنية والمنظومات الذكية الآمنة، إضافة إلى آليات الرصد الذكية وأدوات جمع وتحليل البيانات الأمنية، وورشة عمل محاكاة للهجمات السيبرانية وأهم أساليب التصدي لها.

وتضم قائمة الدول المشاركة في البرنامج إثيوبيا، وكازاخستان، وصربيا، ورومانيا، وراوندا، وكولومبيا، وقيرغيزستان، وسيشيل، وإقليم كردستان العراق، وجمهوريات زيمبابوي، والبرازيل، واليونان، والمالديف، ومنغوليا، وتركمانستان، ودومينيكا، وإسواتيني، ومدغشقر، وأوزبكستان، ومالطا.

وأكد مساعد وزير شؤون مجلس الوزراء للتنافسية والتبادل المعرفي، عبدالله ناصر لوتاه، الدور المحوري للأمن السيبراني في دفع عمليات التطوير الحكومي، وضمان عملية تحول رقمي سلسة وفاعلة، تنقل العمل الحكومي إلى آفاق مستقبلية جديدة.

وقال إن البرنامج الدولي لقيادات الأمن السيبراني، يعكس رؤية وتوجهات مكتب التبادل المعرفي الحكومي، لتعزيز الشراكات الدولية في تطوير المعرفة، وبناء القدرات والإمكانات الحكومية، في المجالات الحيوية الأكثر تأثيراً في مستقبل المجتمعات، بما يسهم في تعزيز قدرة العمل الحكومي على استباق ومواكبة التحديات الناشئة عن التطور التكنولوجي، والبناء على فرصها، بما ينعكس إيجاباً على المجتمعات.

وأكد رئيس مجلس الأمن السيبراني لحكومة دولة الإمارات، الدكتور محمد الكويتي، أن هذا البرنامج الدولي المتميّز، يعكس التزام الدولة بدعم الجهود العالمية في مجال الأمن السيبراني، مشيراً إلى أن تبادل الخبرات والمعارف مع مختلف الدول سيسهم في تعزيز التعاون الدولي، وبناء شبكة عالمية من الخبراء القادرين على مواجهة التحديات المتزايدة في هذا المجال.

عبدالله ناصر لوتاه:

. دور محوري للأمن السيبراني في دفع عمليات التطوير الحكومي، وضمان عملية تحول رقمي سلسة وفاعلة.