الكونغرس العالمي للإعلام 2024 يقدم ورشاً تدريبية لتعزيز مهارات المواهب الإعلامية

ابوظبي - سيف اليزيد - سلسلة من ورش العملِ التدريبية لتطوير المواهبِ، تقدمهَا الدورة الثالثة من "الكونغرس العالمِي للإعلام"، لإتاحة الفرصة للمُشاركين لاكتساب مهاراتٍ جديدةٍ وتعزيز خبراتِهمْ الحاليةِ في التعاملِ مع التحدياتِ الإعلامية الجديدةِ وكيفية استخدامِ آلياتِ الذكاءِ الاصطناعِي، حيث تشكل ورش العمل واحدة من سبعِ منصاتٍ رئيسيةٍ ضمن البرنامج الحافل للكونغرس الذي يشهد مشاركةَ ممَثلين عن القطاعاتِ الحكوميةِ ووسائل الإعلام والهيئات الأكاديميةِ.

ورش العمل تقدم مجموعةً واسعةً من البرامجِ التدريبيةِ لتعزيز المهاراتِ وتطوير المواهبِ والقدراتِ المهنية والعمليةِ والعلميةِ، حيثُ تشاركُ نخبة من قادةِ القطاع من خلالِ خبراتِهمْ حولَ التقنياتِ الحديثةِ والأساليبِ المُبتكرة التي ستشكلُ مُستقبلَ القطاع الإعلامي، وكيفيةَ تكيف المؤسساتِ الإعلاميةِ مع السوق المتغير لضمانِ نموٍ مُستدامٍ.

وتركز هذهِ الورش على محاور الاستدامة، وبثِ الأحداثِ الرياضية، والذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا الجديدةِ، من خلال أكثر من 25 ورشةَ عمل بإشرافِ خبراء متخصصين، وذلكَ بحضورِ أكثرَ من 40 مشاركًا في كلِّ جلسة.

كمَا أطلق الكونغرس حوارات "مُختبر الإعلام" الذي يجمع نخبة من الخبراء والمُبدعين والصحفيين لاستكشاف قضايَا محورية في الصحافة المعاصرةِ، الأمر الذي يعكس التزام الكونغرس العالمِي للإعلام بتقديمِ تجربة تعليمية وتثقيفيةٍ مُتكاملةٍ، تسهمُ في إثراءِ المُحتوى الإعلامي وتطويرِ القدراتِ الإعلاميةِ.