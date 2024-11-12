الامارات | طقس الغد صحو غائم جزئياً أحيانا مع انخفاض بدرجات الحرارة

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غداً صحواً بوجه عام غائماً جزئياً أحياناً وتظهر السحب شرقاً وشمالاً، مع انخفاض في درجات الحرارة يصبح رطباً ليلاً وصباح الخميس مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

وأوضح المركز في بيانه اليومي أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على البحر غرباً، وحركتها شمالية شرقية - شمالية غربية، وسرعتها / 10 إلى 25 تصل إلى 40 كم/س.

ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً إلى متوسط، يضطرب ليلاً غرباً، ويحدث المد الأول عند الساعة 11:02 والمد الثاني عند الساعة 23:16، والجزر الأول عند الساعة 17:14 والجزر الثاني عند الساعة 05:05.

وفي بحر عمان يكون الموج خفيفاً ويحدث المد الأول عند الساعة 20:09 والمد الثاني عند الساعة 07:16 والجزر الأول عند الساعة 13:34 والجزر الثاني عند الساعة 01:38.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسبة الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا:

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 30 22 90 35

دبي 32 23 85 30

الشارقة 31 23 85 35

عجمان 31 22 80 30

ام القيوين 31 20 85 30

رأس الخيمة 33 19 75 25

الفجيرة 31 23 75 25

العـين 33 21 80 20

ليوا 31 17 90 25

الرويس 29 20 90 35

السلع 31 20 85 40

دلـمـا 32 23 85 55

طنب الكبرى / الصغرى 32 25 80 55

أبو موسى 32 25 75 50