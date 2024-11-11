الامارات | حلاقة بـ 5 دراهم.. تخفيضات تغطّي على إهمال صالونات لـ «الاشتراطات الصحية»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - رصدت «الإمارات اليوم» انتشار عدد من عروض التخفيضات في صالونات حلاقة تصل إلى خمسة دراهم فقط لحلاقة الشعر أو الذقن أو «مساج الرأس» أو تقشير الوجه، وما يستتبعه من زحام في تلك الصالونات، فيما أكد زبائن ومتعاملون أن ذلك الزحام يتسبب أحياناً في عدم اتباع المعايير الصحية المناسبة من جانب تلك الصالونات، رغبة منها في سرعة إنهاء الخدمات المقدمة للمتعاملين.

وتفصيلاً، قدّمت صالونات حلاقة «عروضاً جاذبة» لمتعاملين بقيمة خمسة دراهم فقط، نظير تقديم خدمات مختلفة، منها حلاقة الشعر أو الذقن أو «مساج الرأس» أو تقشير الوجه، فيما أكد متعاملون لـ«الإمارات اليوم» أنهم رصدوا عدم الاهتمام الكافي بمعايير السلامة الكاملة وإجراءات النظافة داخل تلك الصالونات.

وأوضحوا أنها تعتمد على تلك العروض لجذب المتعاملين، إلا أنها لم تُوفر العوامل الكافية للحفاظ على صحة المتعاملين، وتتجاهل عدداً من الأمور المهمة مثل تعقيم الأدوات المستخدمة، فضلاً عن أنها تعمل بشكل سريع دون دقة كافية يحتاجون إليها.

من جانبها، أكدت بلدية دبي لـ«الإمارات اليوم» أن إدارة الصحة والسلامة في البلدية تنفّذ برنامجاً متكاملاً للتفتيش الدوري على الصالونات ومراكز التجميل، من خلال نظام التفتيش الذكي، لضمان الالتزام بمعايير الصحة والسلامة التي تتماشى مع الأهداف الاستراتيجية لبلدية دبي، التي تُركز على الوقاية الاستباقية للصحة العامة، وتطوير وتطبيق أفضل معايير السلامة العامة والمهنية، من خلال إجراء زيارات تفتيشية دورية وعشوائية تعتمد على أساس تقييم المخاطر، وكذلك تنفيذ حملات رقابية للتأكد من مدى التزام تلك المؤسسات بمعايير الصحة والسلامة، في مختلف مناطق الإمارة، وأوضحت أنها وضعت معايير للتفتيش، تشمل الصحة والنظافة العامة من خلال التأكد من النظافة العامة للمؤسسة، والنظافة الشخصية لمقدمي الخدمة، وتوافر شهادات الصحة المهنية لهم، وكذلك نظافة وتعقيم الأدوات المستخدمة، وجودة الهواء من خلال التأكد من جودة التهوية الداخلية للمؤسسة، وسلامة أنظمة التهوية والتكييف، وكذلك سحب عينات لقياس مدى جودة الهواء.

وتابعت: «كذلك يوجد معيار جودة أنظمة المياه عبر التأكد من سلامة أنظمة المياه في المؤسسة، وسحب عينات مياه وفحصها مخبرياً للتأكد من سلامتها، إضافة إلى معيار السلامة العامة للتأكد من سلامة الأدوات والمعدات المستخدمة في المؤسسة، والتوصيلات الكهربائية والمعدات والأجهزة الكهربائية، وأخيراً التأكد من سلامة المنتجات الاستهلاكية التي يتم استخدامها للعملاء، من خلال تسجيلها في نظام الاستخدام الآمن لها».

من جهتها، أطلقت بلدية مدينة الشارقة منذ بدء العام الجاري حملة رقابية توعوية على صالونات الحلاقة الرجالية ومراكز التجميل النسائية، تماشياً مع استراتيجيتها وجهودها المستمرة لتعزيز منظومة الصحة في الإمارة، وضمان تقديم خدمات هذه المنشآت، وفق أفضل المعايير والشروط المتبعة.

وأكدت البلدية، رداً على استفسارات لـ«الإمارات اليوم»، أنها تبذل جهوداً حثيثة في الإشراف على مراكز التجميل النسائية كواحدة من المنشآت التي تخضع لدور البلدية الرقابي والتوعوي، بحيث لا يقتصر دور المفتشات على عمليات التفتيش فقط، بل يتعداها إلى توعية العاملات وإرشادهن، حيث يتم التفتيش بشكل يومي، إذ تشرف البلدية على 2945 صالون حلاقة ومركز تجميل، تحظى جميعها برقابة مشددة ومكثفة.

وتعكس تلك الحملة حرص البلدية على تكثيف الرقابة على صالونات ومراكز التجميل، وتوعية العاملين فيها بأهمية الالتزام بالمعايير والاشتراطات الصحية المنظمة لسير العمل، بما يضمن تقديم خدمة آمنة لمرتادي هذه المنشآت، حيث وفرت البلدية كادراً من أصحاب الخبرة والكفاءة لتنفيذ الدور الرقابي والتوعوي، والتأكد من جميع الاشتراطات والمعايير المعتمدة لتقديم الخدمة.

وأشارت البلدية إلى أنه من خلال هذه الحملة يتم التأكد من الالتزام التام بالمعايير الصحية، وما يتبعها من اشتراطات تشمل النظافة العامة للمنشأة، واستيفاء اشتراطات السلامة والبيئة المناسبة داخل المنشأة نفسها، والتدقيق على الأثاث، وعلى العاملين في المنشأة، والتأكد من استخدام معدات وأدوات مناسبة تتوافق مع الشروط المعتمدة، فضلاً عن رقابة مكثفة على مستحضرات التجميل والحناء للتأكد من مطابقتها للمواصفات.

بلدية دبي:

تنفيذ برنامج متكامل للتفتيش الدوري.. ومعايير التفتيش تشمل الصحة العامة والنظافة الشخصية، وشهادات الصحة المهنية لمقدمي الخدمة.