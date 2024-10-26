انخفاض درجات الحرارة غدا

ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا، صحوا إلى غائم جزئيا ومغبرا أحياناً، مع انخفاض تدريجي في درجات الحرارة، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الداخلية.

وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون معتدلة إلى نشطة السرعة وقوية أحياناً على البحر، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية، وتكون شمالية غربية تتراوح سرعتها بين 15 إلى 30 كم/س تصل إلى 50 كم/س.

ويكون الخليج العربي مضطرب الموج إلى شديد الاضطراب. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 11:14 والثاني عند الساعة 21:03، والجزر الأول عند الساعة 17:06 والثاني عند الساعة 04:20.

أما بحر عمان، فيكون خفيفا إلى متوسط الموج قد يضطرب أحياناً صباح الاثنين. وسيحدث المد الأول عند الساعة 19:05 والثاني عند الساعة 07:11، والجزر الأول عند الساعة 13:12 والثاني عند الساعة 00:58.