مبادرات صاحب السمو رئيس الدولة يد العطاء والنماء لحياة أفضل للمواطن

ابوظبي - سيف اليزيد - مبادرات رئيس الدولة نهج راسخ وأساس قويم روته القيادة الرشيدة في الإمارات، رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، خير خلف لخير سلف، طريق منير وأولوية لبناء الإنسان وهدف وتركيز تام على المواطن الهدف الأسمى وهدف التنمية حاضرا ومستقبلا.

واليوم، نقف أمام واحدٍ من بين جملة كبيرة من مبادرات رئيس الدولة وهي تطوير السدود والمنشآت المائية في الدولة.

فريق متكامل وعمل متواصل لإنجاز المهمة في وقتها المحدد. كما تم رسم خطة البناء بناءً على دراسات مكثفة تم اختيار المناطق على أساسها بجانب الجبال لإبعاد المياه عن المناطق السكنية وتخزينها والاستفادة منها.

مباحثات واجتماعات متواصلة لمشاريع متنوعة للبنى التحتية والمرافق تخدم المواطنين والمقيمين ومجتمع الإمارات، مسيرة نهوض واستدامة للدولة منذ نشأتها ببنى تحتية تواكب تقدم الدولة وازدهارها.