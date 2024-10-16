الامارات | «موزة» موظفة استقبال افتراضية في «بيئة الفجيرة»

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت هيئة الفجيرة للبيئة الشخصية الافتراضية «موزة»، التي تحاكي الشخصيات الحقيقية وتعمل موظفة استقبال، وذلك ضمن مشاركتها في معرض جيتكس غلوبال 2024. الموظفة «موزة» تتفاعل مع المتعاملين وتقدم لهم معلومات شاملة حول إمارة الفجيرة وبيئتها الطبيعية، إضافة إلى تفاصيل حول الهيئة، ما يمثل خطوة متقدمة نحو تحسين تجربة المتعاملين وتعزيز التحول الرقمي في الهيئة.

وأفادت مدير هيئة الفجيرة للبيئة، أصيلة المعلا، بأن «موزة» تعد بداية جديدة في استخدام الشخصيات الافتراضية لتحسين تجربة المتعاملين وتلبية احتياجاتهم، والتي تأتي كجزء من مشروع «هولو مارين»، الذي يتضمن أيضاً شخصية افتراضية أخرى للأطفال تحت اسم «مرجان»، وهي شخصية كرتونية تعمل بالذكاء الاصطناعي وتهدف إلى تعزيز الوعي البيئي لدى الأطفال وتشجيعهم على انتهاج ممارسات بيئية خضراء، وتُعد شخصية محببة لهم، حيث تشاركهم في الفعاليات والاحتفالات على مدار العام، إضافة للعبة تفاعلية تهدف إلى توعية الجمهور بمخاطر إلقاء المخلفات في البحر وتهديداتها للحياة البحرية، كما استعرضت الهيئة خمس منصات رقمية تهدف إلى تعزيز التحول الرقمي وتحقيق الحوكمة في عملياتها.

وذكرت المعلا أن الهيئة تستعرض في «جيتكس 2024» منصات رقمية تهدف إلى التحول الرقمي في الإجراءات الداخلية للهيئة، تشمل هذه المنصات منصة التميز الداخلي، ومنصة الاستراتيجية الذكية، ومنصة إدارة الأداء، ومنصة الموارد البشرية، ومنصة الخارطة الهيدرولوجية حيث تسعى هذه المنصات إلى تعزيز كفاءة العمل داخل الهيئة وضمان تحقيق الحوكمة من خلال عرض البيانات ومشاركتها مع الجمهور، إضافة إلى تحسين التواصل وتسهيل الوصول إلى المعلومات بشكل شفاف وفعال، بما يتماشى مع توجهات الحكومة في تعزيز الابتكار والرقمنة في الخدمات الحكومية.