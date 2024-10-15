الامارات | أمطار متوقعة على مناطق متفرقة في أبوظبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - من المتوقع أن تشهد مناطق متفرقة في إمارة أبوظبي أمطاراً مختلفة الغزارة اعتباراً من اليوم 15 أكتوبر حتى الجمعة 18 أكتوبر.

وأهاب المكتب الإعلامي لحكومة أبوظبي بالجمهور التقيد بالحدود المعدلة للسرعة، والابتعاد عن مسارات الأودية والسيول، والتأكد من توافر معدات الإسعافات الأولية ووسائل إنارة احتياطية.