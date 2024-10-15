الامارات | «الاقتصاد»: 90% نمواً في التوظيف بـ «الذكاء الاصطناعي» 

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أطلقت وزارة الاقتصاد تقرير «المواهب التقنية المستقبليّة في الإمارات 2024»، وذلك خلال جلسة خاصة ضمن فعاليات معرضي «جيتكس» و«إكسباند نورث».

وأظهرت نتائج التقرير أن هناك نمواً كبيراً في استخدام أدوات التوظيف القائمة على الذكاء الاصطناعي، مع ارتفاع معدلات الاستخدام بنسبة 90% منذ عام 2022، إذ تميل كل من شركات التكنولوجيا الكبرى، والشركات الناشئة، بشكل كبير، نحو هذه الحلول والتقنيات المتطورة.

وشهدت الموضوعات المتعلّقة بالتوطين اهتماماً كبيراً، مع زيادة بنسبة 110% في عدد المرات التي تمّ ذكر أو تناول هذه الموضوعات لدى أكثر من 50 ألف شركة على وسائل التواصل الاجتماعي ومنصّات التوظيف والمنتديات المخصصة للقطاعات المختلفة. وتُقدم نسخة العام الجاري من التقرير التي تم إطلاقها بالتعاون بين الوزارة وشركة «Integra Seven» المتخصصة في الاستشارات والبحوث والسياسات العامة، وتتخذ من دبي مقراً لها، نظرة شاملة حول تطور مشهد المواهب التقنية في الدولة، حيث يهدف التقرير إلى تعزيز مكانة الدولة باعتبارها مركزاً عالمياً للمواهب التقنية الرائدة ووجهة عالمية للخبرات المتخصصة ورواد الابتكار التحويلي.

ويستكشف التقرير أبرز الاستراتيجيات التي تتبناها الشركات الكُبرى والشركات الناشئة عبر تسعة قطاعات اقتصادية، بما في ذلك: الرعاية الصحية والخدمات المالية واللوجستيات، حيث تعمل هذه الشركات على تعزيز قدراتها التكنولوجية، وتوظيف المواهب محلياً ودولياً، للتكيّف مع الواقع الجديد. وقال وكيل الوزارة المساعد لشؤون التجارة الدولية في وزارة الاقتصاد، جمعة محمد الكيت: «تؤكّد نتائج أحدث تقارير المواهب التقنية المستقبلية في الإمارات أن الدولة تواصل تعزيز مكانتها، وجهة مفضلة لألمع العقول من مختلف أنحاء العالم».