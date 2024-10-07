ولي عهد أبوظبي يلتقي عدداً من الرؤساء التنفيذيين لشركات نرويجية رائدة

ابوظبي - سيف اليزيد - التقى سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نخبة من الرؤساء التنفيذيين في عدد من الشركات النرويجية الرائدة، وذلك في إطار مشاركتهم في منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي الذي يقام على هامش الزيارة الرسمية التي يقوم بها سموّه لمملكة النرويج.

وأكّد سموه، خلال اللقاء، حرص القيادة الرشيدة على تعزيز التعاون الاقتصادي مع شركائها الدوليين، مشيراً إلى أن الاستثمار في الابتكار والمعرفة يُعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة.

وقال سموّه: إن تعزيز التعاون مع الشركات النرويجية في المجالات الحيوية المختلفة يسهم في فتح آفاق جديدة من النمو الاقتصادي المشترك بين البلدين. يذكر أن «منتدى الاستثمار الإماراتي النرويجي» الذي يعقد في وقت لاحق اليوم في العاصمة أوسلو، يهدف إلى تسليط الضوء على الفرص الاستثمارية المتاحة، وتعزيز العلاقات التجارية بين الإمارات والنرويج، بما يحقق المصالح المشتركة، ويدعم التوجهات الاقتصادية القائمة على الابتكار والمعرفة.