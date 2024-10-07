الامارات | ولي عهد أبوظبي يصل إلى أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - وصل سموّ الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، أمس، إلى العاصمة أوسلو في زيارة رسمية لمملكة النرويج الصديقة، يلتقي خلالها ولي عهد مملكة النرويج الأمير هاكون ماغنوس، ورئيس الوزراء النرويجي يوناس غار ستوره، لبحث سُبل تعزيز العلاقات الإماراتية النرويجية والارتقاء بها إلى آفاق أوسع من التعاون المشترك في مختلف القطاعات الحيوية.

يُرافق سموّه، خلال الزيارة وفد رسمي يضم الشيخ خليفة بن طحنون بن محمد آل نهيان، رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، ووزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، ووزير الاستثمار محمد حسن السويدي، ورئيس دائرة البلديات والنقل - أبوظبي محمد علي الشرفاء، والأمين العام للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي سيف سعيد غباش، والرئيس التنفيذي العضو المنتدب لصندوق محمد بن زايد للمحافظة على الطبيعة - ديوان الرئاسة، رزان خليفة المبارك، وسفيرة الدولة لدى مملكة النرويج فاطمة خميس المزروعي.