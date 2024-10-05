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"الأرصاد": فرصة تكون سحب ركامية وأمطار غدا

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ابوظبي - سيف اليزيد - توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئياً أحياناً، مع احتمال تكون بعض السحب الركامية شرقاً بعد الظهر قد يصاحبها سقوط أمطار، يصبح رطبا ليلاً وصباح الاثنين على بعض المناطق الساحلية والداخلية.
وأوضح المركز، في نشرته اليومية، أن الرياح ستكون خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً، تكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية تتراوح سرعتها بين 10 إلى 25 كم/س تصل إلى 35 كم/س.
يكون الخليج العربي خفيف الموج. فيما سيحدث المد الأول عند الساعة 14:29 والثاني عند الساعة 03:22، والجزر الأول عند الساعة  08:12  والثاني عند الساعة 21:15.
بحر عمان سيكون خفيف الموج أيضا. زسيحدث المد الأول عند الساعة 10:44 والثاني عند الساعة 00:21، والجزر الأول عند الساعة 17:19 والثاني عند الساعة 00:00.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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