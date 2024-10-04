الامارات | مركز شرطة حتا يكمل استعداداته لاستقبال الموسم السياحي بدبي

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد مدير مركز شرطة حتا، العميد مبارك الكتبي، أن المركز أكمل استعداداته لاستقبال الموسم السياحي الجديد في منطقة حتا، لتنفيذ برامج أمنية ومرورية، وتقديم خدمات متميزة لإسعاد المتعاملين في منطقة الاختصاص.

وأوضح الكتبي أن الموسم السياحي يبدأ في منطقة حتا في أكتوبر من كل عام، ولذلك عقد المركز العديد من الاجتماعات والتنسيق مع الشركاء في منطقة الاختصاص، وتوزيع الأدوار كل حسب اختصاصه، إلى جانب إعداد الخطة الأمنية والمرورية، بالتعاون مع الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، والإدارة العامة للمرور، مشيراً إلى أن المركز أدى دوراً كبيراً في حفظ الأمن والأمان في منطقة الاختصاص من خلال الانتشار الجيد للدوريات، إذ لم يُسجل أي قضية مجهولة في المجالين الجنائي والمروري في الأعوام الماضية، وذلك نتيجة للبرامج الأمنية والمرورية التي يُطبقها.

وأشار إلى استعداد «فرقة الشجعان» المتخصصة في الأمن السياحي، مؤكداً أنها مدربة للتعامل مع الحوادث الطارئة والإنقاذ في المناطق الجبلية، وجاهزة للتعامل مع أي حادث، ومزودة بكل الأدوات والتقنيات الحديثة، للمساهمة في تقديم المساعدة والدعم للمحتاجين، كما تتابع إجراءات الأمن والسلامة في الأماكن السياحية، وتعريف السياح والزائرين بالخدمات التي تقدمها شرطة دبي للمتعاملين.

ولفت إلى أن شرطة دبي أنشأت أخيراً مركز الشرطة الذكي في منطقة حتا لتقديم أرقى الخدمات الشرطية الذكية والمُبتكرة لأفراد الجمهور بما يحقق تطلعات القيادة الرشيدة في إسعاد المجتمع، وتمكين المتعاملين من الحصول على الخدمات بسهولة ويسر.