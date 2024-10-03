بدور القاسمي تترأس اجتماعاً استشارياً لقيادة التطوير المستقبلي لـ «أميركية الشارقة»

ابوظبي - سيف اليزيد - ترأست الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، رئيسة الجامعة الأميركية في الشارقة، الاجتماع السنوي للمجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي، والذي استعرض الإنجازات التطويرية للجامعة على مدار العام الماضي، ورسم مساراً لنموها المستقبلي.

وقد شكل اللقاء نقطة تواصل مهمة للمجلس الذي يعد منصة استراتيجية لتقديم أعضائه مشاركاتهم وملاحظاتهم على المبادرات، ومناقشة فرص تدعيم تأثير الجامعة، واستكشاف اتجاهات جديدة تعزز سمعتها محلياً وعالمياً.

ركزت الشيخة بدور القاسمي، في كلمتها خلال الاجتماع، على أهمية دور المجلس في التطوير المستمر للجامعة.

كما اشتمل اللقاء على عرض تقديمي بعنوان «عام من التأثير»، قدم نظرة مفصلة عن إنجازات الجامعة خلال العام الدراسي الماضي، تبعته نقاشات مفتوحة، شارك خلالها أعضاء المجلس أفكارهم ومقترحاتهم حول تعزيز الأهداف الاستراتيجية للجامعة.

وقالت الشيخة بدور القاسمي: «إن الجامعة الأميركية في الشارقة، تشهد تطوراً مستمراً في دورها كمركز للبحث والابتكار، وقد أكدت مناقشات الاجتماع على رؤيتنا المشتركة لمستقبل الجامعة. إن رؤى وتفاني هذا المجلس أمر محوري لتعزيز الأولويات الاستراتيجية للجامعة. ومعاً، سنعزز الدور القيادي الذي تلعبه الجامعة في التعلّم والاكتشاف، مع الالتزام بتحقيق النمو الفكري والاقتصادي في إمارة الشارقة وخارجها».

من جهته تحدث الدكتور تود لورسن، مدير الجامعة، في كلمته خلال اللقاء عن أولويات الجامعة للعام المقبل، موضحاً أن المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي يلعب دوراً حيوياً في تشكيل مستقبل الجامعة وتعزيز الالتزام بالتميز.

وذكر أن التعاون مع القادة والخريجين المتميزين يسمح للجامعة بتبني المبادرات الاستراتيجية التي تعزز سمعة الجامعة العالمية وتعمل في الوقت نفسه على المساهمة بشكل فعّال في التنمية الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة.

وأضاف أنه في الوقت الذي بدأت فيه الجامعة في العمل على وضع خطتها الاستراتيجية للسنوات القادمة، يأتي هذا الاجتماع ليعزز من استمراريتها في التقدم في مجالات التعليم والبحث وتطوير الشراكات.

وكان المجلس الاستشاري للتطوير والتواصل المجتمعي، قد تأسس في يناير 2023 بموافقة مجلس أمناء الجامعة الأميركية في الشارقة، ليركز على تعزيز الشراكات، وتنمية الموارد، وتعزيز التواصل على المستويات المحلية والإقليمية والدولية.

ويساعد المجلس، عبر جهوده، في مواءمة جهود الجامعة مع الأولويات الاجتماعية والاقتصادية في إمارة الشارقة، مع دعم التميز في قطاعات التدريس والبحث العلمي والابتكار.

ويضم المجلس 20 عضواً من خريجين بارزين من الجامعة الأميركية في الشارقة وقادة ورواد أعمال على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي، بما يعزز التزام الجامعة بتوسيع تأثيرها وتعاونها عبر مختلف القطاعات.