سلطان القاسمي يترأس الاجتماع الثالث لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري

ابوظبي - سيف اليزيد - اعتمد صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، اليوم الخميس، تخريج 31 طالبا وطالبة في الدفعة الأولى من طلبة الأكاديمية الذين أنهو دراستهم وتدريبهم العملي ليحصلوا على شهادة البكالوريوس في تخصصاتهم العلمية.

ووجه سموه ، خلال ترؤسه الاجتماع الثالث لمجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي عقد في مقر الأكاديمية بالتجهيز لطرح برامج الدراسات العليا في مجالات النقل والهندسة البحرية ليتمكن الخريجون والخريجات من تلقي المزيد من العلوم التخصصية وإجراء الأبحاث العلمية وليكونوا متخصصين وباحثين على أعلى المستويات والدرجات العلمية، ومتابعة تطوير البرامج الدراسية بما يواكب التقنيات الحديثة والتطورات في قطاع العمل البحري.

وثمن سموه الجهود الإدارية والأكاديمية التي بذلت خلال الفترة الماضية والتي تكللت بإنهاء الدفعة الأولى متطلبات التخريج ليكونوا نواة لدفعات وأجيال قادمة ينطلقون بالعلوم والمعارف المكتسبة في الأكاديمية إلى سوق العمل وخدمة الوطن.

واعتمد سموه خلال الاجتماع ميزانية الأكاديمية للعام المقبل، كما اعتمد الهيكل التنظيمي المحدث، وتعديل اللائحة التنفيذية بشأن تنظيم أكاديمية الشارقة للنقل البحري، وميثاق التدقيق الداخلي، وتقارير اللجان الداخلية الدائمة.

وجرى خلال الاجتماع مناقشة مجموعة من الموضوعات الشاملة لمختلف الجوانب الإدارية والأكاديمية والفنية والاجتماعية والاطلاع على التقارير الدورية التي تبين مدى التطور والتقدم في الأكاديمية وخطط العمل المستقبلية لتحقيق الأهداف الموضوعة.

واطلع المجلس على تقرير الدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، الذي تناول سير عمل الأكاديمية خلال الفترة الماضية وما تحقق من منجزات على مستوى الجوانب الأكاديمية والإدارية ومتابعة تنفيذ الخطط التي وضعها المجلس للأكاديمية.

واستعرض الزعابي جهود تطوير البرامج الأكاديمية ومراجعتها المستمرة لضمان تميزها ومواكبتها لأحدث التطورات في مجالات علوم النقل والهندسة البحرية، وتنفيذ أفضل البرامج والأنشطة التدريبية المصاحبة للدراسة الأكاديمية.

حضر الاجتماع كل من الشيخ خالد بن عبد الله القاسمي رئيس هيئة الشارقة للموانئ والجمارك والمناطق الحرة، والمهندس علي سعيد بن شاهين السويدي رئيس دائرة الأشغال العامة، والدكتور منصور محمد بن نصار رئيس الدائرة القانونية لحكومة الشارقة، والدكتور صلاح بطي عبيد المهيري رئيس هيئة تنفيذ المبادرات، والدكتور هاشم عبد الله بن سرحان الزعابي مدير أكاديمية الشارقة للنقل البحري، والدكتور علي عبدالله النقبي مدير جامعة خورفكان، والدكتور سيف خميس أحمد عبد الله النقبي قائد جناح العلوم البحرية في كلية راشد بن سعيد آل مكتوم البحرية، وعبد الله حمد بن ناصر العويس نائب الرئيس التنفيذي ورئيس الودائع المصرفية في مصرف الشارقة الإسلامي، وسالم محمد الكندي عضو المجلس البلدي لمدينة كلباء، والدكتور جنز اوفا شرويدر غيش نائب رئيس الجامعة البحرية العالمية في السويد، والدكتورة عائشة محمد بوخاطر الشامسي مدير إدارة القبول بجامعة الشارقة.