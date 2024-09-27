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ولي عهد رأس الخيمة يصدر قراراً بتكليف المستشار محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية

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ابوظبي - سيف اليزيد - أصدر سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة، رئيس مجلس القضاء، القرار رقم 53 لسنة 2024، بتكليف المستشار محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية في محاكم رأس الخيمة بالإضافة إلى مهام عمله.

ورحب المستشار أحمد محمد الخاطري رئيس محاكم رأس الخيمة، بقرار تكليف القاضي محمد سعيد درويش بأعمال رئيس المحكمة الابتدائية، والذي يمثل إضافة جديدة، لما يمتلكه من خبرات قضائية طويلة ستسهم في تعزيز مسيرة نجاحات المحكمة.وبين المستشار الخاطري أن القرار يؤكد إيمان سمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي، بقدرة القيادات الإماراتية على التطوير في المجال القضائي وفي مختلف المجالات، والحرص على الاستثمار في الكوادر البشرية المواطنة، وفتح المجال أمامهم للعمل في المواقع القيادية، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهام عمله الجديدة.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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