الارشيف / اخبار الخليج / اخبار الإمارات

وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع يقدم واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن

0 نشر
0 تبليغ

ابوظبي - سيف اليزيد - قدم وفد من كبار ضباط وزارة الدفاع واجب العزاء إلى أسر شهداء الوطن، برئاسة مطر سالم الظاهري وكيل وزارة الدفاع والوفد المرافق له.

وأعرب الوفد، خلال زيارتهم اليوم مجالس العزاء، عن خالص تعازيه وصادق مواساتهم لأسر الشهداء، سائلين الله العلي القدير أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن ينزلهم منازل الصديقين والشهداء والأبرار، وأن يسكنهم فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وقال وكيل الوزارة في تصريح له: "نتقدم بخالص العزاء والمواساة لذوي الشهداء، الذين قدموا أرواحهم الطاهرة أثناء تأديتهم مهام نقل بعض الذخائر داخل أحد المعسكرات في الدولة".

وأضاف أن زملاء الشهداء المصابين يتلقون حاليا أفضل خدمات الرعاية الصحية بالدولة، متمنين لهم دوام الصحة والسلامة.

الكلمات الدلائليه
امير السيد

امير السيد

محرر اخبار محترف تكتب في عن اخبار دول التعاون الخليجي وفي القسم الفني ومتخصصة في التغطيه الصحفيه لاخبار الفن والمشاهير وأخر كواليس المسلسلات والافلام

إقرأ ايضا

Advertisements

قد تقرأ أيضا