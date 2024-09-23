الإمارات تستعرض إنجازاتها خلال اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين

23 سبتمبر 2024 01:20

دبي (الاتحاد)

شاركت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة، مؤخراً، في اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، برئاسة البرازيل، لمناقشة الإعلان الوزاري، والأولويات الأربع لمجموعة العمل الزراعية التابعة لمجموعة العشرين.

وانتهت الاجتماعات التي انعقدت في مدينة كويابا البرازيلية، بتوقيع الدول الأعضاء في مجموعة العشرين على الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية.

كما شهدت معاليها انطلاق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة» الذي نظمته وزارة التغير المناخي والبيئة بالشراكة مع سفارة دولة الإمارات في البرازيل ووزارة الزراعة البرازيلية في مدينة ساو باولو البرازيلية، وذلك عقب انتهاء أعمال اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين؛ بهدف تعزيز التعاون في مجال الأعمال الزراعية والأمن الغذائي، وفتح فرص جديدة للشراكة بين الجهات والشركات الإماراتية والبرازيلية.

وقالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك: «تواصل دولة الإمارات لعب دور حيوي ضمن مجموعة العشرين والأجندة الاقتصادية العالمية، وقد سلّطنا الضوء خلال اجتماعات مجموعة العمل الزراعية على مبادرات الدولة في قيادة الممارسات الزراعية المستدامة، وتعزيز تأثيرها العالمي، وذلك استكمالاً لجهودنا المبذولة في مؤتمر الأطراف COP28».

وأضافت: «يُعد الإعلان الوزاري لمجموعة العمل الزراعية في مجموعة العشرين دليلاً ملموساً على الأولويات المشتركة لأعضاء مجموعة العشرين في تعزيز ممارسات الزراعة المستدامة والمرنة والشاملة، وتحسين الأنظمة الغذائية، ويدعم هذا الإعلان رؤية الإمارات بشأن الأمن الغذائي العالمي، كما يتماشى مع (إعلان COP28 الإمارات بشأن النظم الغذائية المرنة والزراعة المستدامة والعمل المناخي)، والذي حظي بدعم كبير من المجموعة خلال مؤتمر الأطراف الأخير. علاوةً على ذلك، تؤكد مناقشاتنا الزخم المتزايد لهذا الإعلان، والذي يؤكد التزام الإمارات بجعل الأنظمة الغذائية ركيزة أساسية للعمل المناخي».

وفي كلمتها خلال الاجتماع الوزاري، استعرضت معالي الضحاك موقف دولة الإمارات بشأن أولويات مجموعة العمل الزراعية، مؤكدةً تركيز الدولة على الزراعة المستدامة، والتزامها بتعزيز الأمن الغذائي العالمي.

وقالت معاليها: «إن تحقيق الاستدامة في الأنظمة الغذائية يستدعي تنفيذ سياساتٍ لا تقتصر غايتها على تعزيز الازدهار الاقتصادي فحسب، وإنما تتعداه إلى الحفاظ على البيئة، والمساواة الاجتماعية. ولتحقيق هذه الأهداف، يجب علينا تبنّي الحلول المستدامة المستندة إلى الأدلة العلمية، والرؤى القائمة على البيانات، والشمول الاجتماعي، فضلاً عن توظيف معارف الشعوب الأصلية بالتوازي مع مواكبة أحدث التطورات».

وعلى هامش اجتماعات وزراء الزراعة لمجموعة العشرين، التقت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، بعدد من المسؤولين من أعضاء مجموعة العشرين.

وحرصت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك على توجيه دعوة رسمية إلى نظرائها وكبار المسؤولين، خلال أعمال الاجتماع، للانضمام إلى النسخة الأولى من قمة أبوظبي للأمن الغذائي، المقرر عقدها في الفترة من 26 إلى 27 نوفمبر 2024.

وانطلق «المنتدى الإماراتي البرازيلي لمستقبل الزراعة»، بمشاركة فيرجينيا مينديز، السيدة الأولى لولاية مونتو غراسو، إحدى أهم المناطق الزراعية في البرازيل. وجمع المنتدى تحت مظلته مجموعة من المسؤولين.

وحضر المنتدى محمد سعيد النعيمي، وكيل وزارة التغير المناخي والبيئة، وعبدالله شاهين، القنصل العام في الجمهورية البرازيلية، والدكتور محمد سلمان الحمادي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع التنوع الغذائي بوزارة التغير المناخي والبيئة، وخوليو سيزار فورتي راموس، نائب وزير التجارة والعلاقات الدولية البرازيلي.

الشراكة

أكد صالح السويدي، سفير الإمارات لدى البرازيل، تميز العلاقات البرازيلية الإماراتية والتي وصلت إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية القائمة في العديد من المجالات، وخاصة المجالات الزراعية، وأضاف السويدي أن هذه الشراكة استراتيجية، مشيراً إلى أهمية انضمام الإمارات إلى مجموعة «بريكس».

ولفت إلى أن انعقاد المنتدى الزراعي الإماراتي الأول في البرازيل «منتدى مستقبل الزراعة AgriFuture Forum» ترجمة لجهود الحكومة الإماراتية في اتجاه تعزيز العلاقات الاستثمارية المتبادلة في القطاع الزراعي.