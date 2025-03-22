الحلقة 22 من مسلسل وتقابل حبيب: كريم فهمي يواجه عائلته بسبب علاقته بياسمين عبد العزيز!

الرياض - أميرة القحطاني - مسلسل “وتقابل حبيب” هو أحد أبرز الأعمال الدرامية التي تم عرضها في شهر رمضان 2025، حيث يتناول قضايا اجتماعية حساسة منها الخيانة الزوجية والصراعات الأسرية،يعكس العمل الواقع المعاش في المجتمع ويجذب الانتباه من خلال تطور الأحداث والشخصيات،الحلقة 22، التي عرضت على شبكة قنوات DMC، شهدت أحداثاً مثيرة سلطت الضوء على تفاعلات الشخصيات الرئيسية ونقاط التحول الدراماتيكية التي تشهدها القصة.

أحداث الحلقة 22 من مسلسل “وتقابل حبيب”

تميزت الحلقة 22 بإقامة فرح حازم وإنجي في فيلا أبو العزم، بحضور أفراد الأسرة والأصدقاء،كان الفرح بمثابة انعكاس للعلاقات المتشابكة بين الشخصيات، حيث حضرت “ليل”، رغم عدم رغبتها، بناءً على طلب فارس،على الرغم من محاولات والدته إجلال عرقلة دخولها، إلا أن فارس تمكن من تطوير لحظة تحدٍ مثيرة بينها وبين عائلته، مما يعطي الحياة للأحداث ويدفع القصة إلى تساؤلات مستقبلية حول مصير العلاقات بينهم،هذه الأحداث تجسد صراع القوة والسلطة العائلية، مما يزيد من تعقيد المواقف بين الشخصيات.

القنوات الناقلة لمسلسل “وتقابل حبيب”

يمكن متابعة مسلسل “وتقابل حبيب” عبر القنوات المختلفة، مثل قناة DMC وDMC Drama، كما أنه متاح على منصات البث الرقمي مثل WATCH IT وSHAHID،هذه التعددية في العرض تزيد من إمكانية الوصول إلى العمل للجمهور، الذين يفضلون المشاهدة في الأوقات التي تناسبهم، مما يسهم في انتشار العمل بشكل أوسع وأكبر.

مواعيد عرض مسلسل “وتقابل حبيب”

يُعرض مسلسل “وتقابل حبيب” في تمام الساعة 830 مساءً عبر قناة DMC، مع إعادة أولى في الساعة 245 صباحًا والإعادة الثانية في 130 ظهراً،بالإضافة إلى ذلك، يتم عرض العمل على قناة DMC Drama في الساعة 6 مساءً، مع إعادة في الساعة 430 صباحًا وإعادة ثانية في 930 صباحاً،بهذا الشكل، يوفر العمل خيارات زمنية متعددة للمشاهدين، مما يزيد من فرصه للمتابعة.

نبذة عن مسلسل “وتقابل حبيب”

ينتمي مسلسل “وتقابل حبيب” إلى فئة المسلسلات الدرامية والتشويقية، ويعرض على شكل 30 حلقة طوال شهر رمضان،تتركز أحداثه حول العلاقات الاجتماعية المعقدة، والخيبة، والخيانة الزوجية، حيث تتقمص ياسمين عبد العزيز شخصية “ليل”، التي تكتشف خيانة زوجها يوسف، مما يؤدي إلى تصاعد الأحداث وتداخل العائلات،العمل يساعد المشاهدين على استعادة ذكريات وعواطف تتعلق بالقضايا الأسرية.

أبطال مسلسل “وتقابل حبيب”

العمل يضم كوكبة من النجوم، بما في ذلك ياسمين عبد العزيز، كريم فهمي، خالد سليم، نيكول سابا، وأنوشكا إلى جانب العديد من الأسماء اللامعة،يقدم العمل نصاً مكتوباً بإبداع من تأليف عمرو محمود ياسين وإخراج محمد الخبيري، مما يعكس جودة الفنون الدرامية وإمكانية التفاعل مع الجمهور بشكل يعكس التحديات المعاصرة.

في النهاية، يعتبر “وتقابل حبيب” تجسيداً حقيقياً للتحديات التي تواجه الأسر العربية في العصر الحديث، مقدماً مزيجاً من الدراما والتشويق،نجحت الحلقة 22 في جذب انتباه المشاهدين من خلال تقديم أحداث حيوية تُشعرهم بالتوتر والتعاطف مع الشخصيات،من خلال مواعيد العرض المتعددة ووجوده على منصات البث، يظل هذا العمل في دائرة اهتمام الجمهور، يثير فضولهم ويحثهم على متابعة كل جديد في تطورات القصة.