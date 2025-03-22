زكاة الفطر 2025: دار الإفتاء تكشف عن قيمتها وآخر موعد لإخراجها!

الرياض - أميرة القحطاني - تعتبر زكاة الفطر أحد أهم الشعائر الإسلامية التي تُظهر التكافل الاجتماعي بين المسلمين، حيث تُفرض في نهاية شهر رمضان المبارك،في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة، أصبحت معرفة مقدار زكاة الفطر هذا العام أمرًا بالغ الأهمية للمسلمين لأداء هذا الواجب الديني،تُبين دار الإفتاء المصرية في إعلانها الأخير قيمة زكاة الفطر لعام 1446هـ، حيث حُددت بـ 35 جنيهاً كحد أدنى عن كل فرد،كما أوضحت الدار ضرورة إخراجها في الوقت المناسب، مما يسهم في تيسير الأمور على الفقراء.

إعلان دار الإفتاء المصرية عن زكاة الفطر 2025

ذكرت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك أنه يُستحب ال في المبلغ المحدد لتلبية احتياجات الفقراء،هذه التوجهات تهدف إلى تعزيز التواصل الاجتماعي وجعل العيد فرحة للجميع، لذا فإن تناول مسألة زكاة الفطر في سياقها الأوسع يعكس أهمية التكافل والتراحم بين طبقات المجتمع،كما تشير دار الإفتاء إلى أنه يجوز إخراج زكاة الفطر نقداً بدلًا من الحبوب؛ مما يسهل على الفقراء تلبية احتياجاتهم الأساسية.

مواعيد إخراج زكاة الفطر

أوضح إعلان دار الإفتاء أن الوقت المناسب لإخراج زكاة الفطر يبدأ من أول يوم في شهر رمضان حتى قبل صلاة عيد الفطر،ويستند ذلك إلى ما ورد عن ابن عمر رضي الله عنهما، حيث أشار إلى أن رسول الله ﷺ أمر بأن تؤدى زكاة الفطر قبل خروج الناس للصلاة،هذا الوقت الممتد يُعطي المسلمين مجالاً كافيًا لأداء هذه الشعيرة المهمة في توقيت مناسب.

كيفية حساب قيمة زكاة الفطر 2025

تُقدّر قيمة زكاة الفطر هذا العام بناءً على أسعار القمح، حيث أرجعت دار الإفتاء القيمة إلى سعر الإردب المفترض،إذ يصل سعر الإردب الجيد من القمح إلى حوالي 2000 جنيه مصري،وقد تم حساب تكلفة زكاة الفطر 2025 بالاعتماد على كمية محددة من القمح، حيث تتطلب الزكاة 2.04 كيلو من القمح، مما يؤدي الى تكلفة إجمالية قدرها 27.19 جنيه.

ال في قيمة الزكاة

أكدت دار الإفتاء أن القيمة المحددة 35 جنيها تعكس عن الحد الأدنى المُقترح، مما يشجع الأغنياء على تقديم المزيد للمحتاجين،إن مقدار زكاة الفطر تساهم في تعزيز قدرة الفقراء على تلبية احتياجاتهم خلال عيد الفطر، وتعتبر أفضل من إخراج الزكاة فقط بمقدار الحبوب،وبالتالي، من الأفضل للمسلمين إخراج القيمة النقدية لما لها من فائدة مباشرة للفقراء.

في الختام، يُعتبر إخراج زكاة الفطر أمرًا ذا أهمية بالغة في تحقيق مبدأ التكافل الاجتماعي، ومساعده الفقراء في العيد،لذا يُنصح المسلمون بأداء هذا الواجب وفق الحدود الشرعية والتوقيت الملائم، مع مراعاة الظروف الاقتصادية المتغيرة،إن الالتزام بإخراج زكاة الفطر يسهم في بناء مجتمع قوي ومترابط، مما يجعل من العيد مناسبة تتجلى فيها معاني الرحمة والمودة بين الجميع.