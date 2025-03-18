ندوات شيقة لدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب في كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان

الرياض - أميرة القحطاني - تسعى الجامعات في مختلف أنحاء العالم إلى تعزيز بيئة تعليمية داعمة وفعالة للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، ويأتي ذلك من خلال تنظيم فعاليات وندوات تهدف إلى بناء المهارات وتقديم الدعم الكافي لأفراد المجتمع الجامعي،في هذا الإطار، نظمت كلية الخدمة الاجتماعية بجامعة حلوان سلسلة من الندوات التي عكست التزام الجامعة بتنمية مهارات الطلبة والهيئة التدريسية، تحت قيادة الدكتور السيد قنديل، رئيس الجامعة، ونائبه الدكتور وليد السروجي، وبإشراف عميد الكلية الدكتور زغلول عباس، ووكيلة الكلية الدكتورة صفاء خضير.

ندوة “ثق بنفسك.،أنت تستطيع تخطي أزمتك”

من بين الفعاليات الملحوظة التي نظمتها الكلية كانت ندوة تحت عنوان “ثق بنفسك.،أنت تستطيع تخطي أزمتك”، حيث استهدفت هذه الفعالية أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة،تم تنفيذ هذه الندوة بالتعاون مع الدكتورة سحر عبد المنعم، مدير وحدة الأزمات والكوارث بالكلية،ناقشت الندوة سبل دعم الطلاب في مواجهة الأزمات المختلفة وطرحت استراتيجيات لتعزيز الثقة بالنفس لدى أعضاء هيئة التدريس، مما يتيح لهم القدرة على أداء مهامهم التربوية بكفاءة.

ندوة “آليات وحدة الشكاوى والمقترحات”

عُقدت أيضًا ندوة بعنوان “آليات وحدة الشكاوى والمقترحات”، التي نظمت بالشراكة مع الدكتورة آية محمود أبو الوفا،تناولت الندوة كيفية عمل وحدة الشكاوى والمقترحات، ووضحت أهداف الوحدة وهيكلها التنظيمي،كما تم توضيح خطوات التقدم بالشكاوى وكيفية متابعتها، وهو ما يعكس حرص الجامعة على خلق بيئة أكثر تفاعلًا واستجابة لمتطلبات الطلاب وأعضاء هيئة التدريس.

ندوة “مهارات التعامل مع الأزمات”

من الفعاليات الأخرى التي تم تنظيمها ندوة بعنوان “مهارات التعامل مع الأزمات”، والتي تناولت مجموعة من القضايا المهمة، بما في ذلك الأزمات الأخلاقية والانحرافية التي قد يواجهها الطلاب، بالإضافة إلى أزمات الامتحانات وكيفية التعامل معها،جاءت هذه الفعالية بالتعاون مع الدكتورة سحر عبد المنعم، وهدفت إلى توعية الطلاب وأعضاء هيئة التدريس حول الاستراتيجيات الفعالة للتعامل مع الأزمات في البيئة الجامعية، بما يشمل مكافحة ظاهرة الغش وتنظيم مواعيد الامتحانات.

ختامًا وتطلعات مستقبلية

تعد هذه الندوات بمثابة دليل على التزام جامعة حلوان بتعزيز التجربة التعليمية وتقديم الدعم الشامل لأفراد مجتمعها، من خلال تنظيم فعاليات تسعى إلى تطوير المهارات وتعزيز بيئة تعليمية قائمة على الحوار والتفاعل،إن تنظيم مثل هذه الفعاليات يمثل خطوة مهمة نحو تحقيق التنمية المستدامة في المجالات الأكاديمية والاجتماعية، مما يؤدي إلى إعداد خريجين قادرين على مواجهة التحديات المختلفة.