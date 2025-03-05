كيفية التسجيل في قرعة الحج الراجحي المجاني 1446.. وأهم الشروط المطلوبة

الرياض - أميرة القحطاني - يمثل شهر رمضان الكريم مناسبة عظيمة للمسلمين في جميع أنحاء العالم، حيث يتميز بالروحانية والعبادة. ومن بين الأعمال الخيرية التي تُفعّل خلال هذه الفترة هي حملة الراجحي للحج، والتي تُعد واحدة من أهم المبادرات التي تهدف إلى إتاحة فرصة أداء مناسك الحج للغير قادرين على تحمل التكاليف. تتيح هذه الحملة التسجيل بسهولة للراغبين في أداء فريضة الحج لعام 1446 عبر منصة إلكترونية متخصصة. لقد تم تحديد مجموعة من الشروط الضرورية للتسجيل، مما يسهل عملية التقديم للعديد من الأشخاص الذين يعتقدون أن الحج حلم بعيد.

خطوات التسجيل في قرعة الحج الراجحي

يشترط للتسجيل في حملة الراجحي للحج المجاني أن يتبع المتقدمون خطوات معينة لضمان قبول طلباتهم. تكمن أهمية اتباع هذه الخطوات في نجاح عملية التسجيل وتفادي أي مشكلات قد تواجه المتقدمين لاحقًا، وتتمثل هذه الخطوات فيما يلي:

بدايةً، يجب زيارة الموقع الإلكتروني المخصص للحملة، حيث يحتوي على كافة التفاصيل والمعلومات الدقيقة المتعلقة بعملية التسجيل.

ثم، يتوجب على المتقدم اختيار خيار التسجيل في الحج، مما يتيح لهم الدخول إلى واجهة إدخال البيانات الشخصية المطلوبة لإتمام العملية.

من الضروري التأكد من إدخال جميع المعلومات المطلوبة بدقة، لتفادي أي أخطاء قد تؤثر على قبول الطلب.

عقب ذلك، يجب رفع المستندات اللازمة، والتي تشمل الأوراق الثبوتية التي تثبت الأهلية للاستفادة من هذه الحملة الخيرية.

بعد الانتهاء من هذه الخطوات، يتوجب على المتقدم قراءة الشروط والأحكام بعناية والموافقة عليها قبل إتمام عملية التسجيل والضغط على زر التأكيد.

وأخيرًا، بعد الانتهاء من كافة الخطوات، يتم إرسال البيانات للمراجعة من قِبل الجهات المسؤولة عن حملة الحج.

ما هي الشروط الأساسية للتقديم في قرعة حج الراجحي

تتطلب حملة الراجحي للحج المجاني استيفاء المتقدمين لمجموعة من الشروط الأساسية لضمان قبول طلباتهم بشكل صحيح. هذه الشروط تمنح القائمين على الحملة طمأنة حول مدى أهلية المتقدمين، وتشمل:

أولاً، يلزم أن يكون المتقدم مواطنًا سعوديًا يحمل الجنسية السعودية، وذلك لضمان انطباق الشروط المحلية للقبول.

ثانياً، يتوجب على المتقدم التأكد من أن بطاقة الهوية الوطنية سارية المفعول خلال فترة التقديم، حيث أن أي مستندات منتهية قد تعيق نجاح عملية التسجيل.

إن حملة الراجحي للحج تمثل خطوة هامة في دعم المسلمين الراغبين في أداء الفريضة والذين يواجهون صعوبات مالية. من خلال توفير هذه المبادرة، تضع مؤسسة الراجحي بصمتها في مجال العمل الخيري، مما يسهم في تعزيز قيم الإيثار والتضامن بين أفراد المجتمع. إن تسهيل عملية التسجيل عبر الإنترنت يمكن أن يُعتبر إنجازًا يساهم في تسريع وتيسير الإجراءات، مما يتيح للعديد من الأفراد فرصة لا تعوض لأداء مناسكهم الروحية. أمام كل هذه الجهود والتسهيلات، ينظر إلى الحملة باعتبارها نافذة أمل تكسر حدود الإمكانيات المالية وتسمح للراغب في أداء مناسك الحج بأن يحقق حلمه في زيارة الأماكن المقدسة.