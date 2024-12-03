اعرف من زار بروفايلك علي الفيس بوك 2025 بدون برامج حتي لو كان من غير الأصدقاء

الرياض - أميرة القحطاني - طريقة سهلة ومجربة عن كيفية معرفة من زار بروفايلك علي الفيس بوك ويتابع جميع أخبارك حتي إن كان من غير الأصدقاء والمتابعين حيث يبحث الكثير من المتابعين عن طريقة صحيحة لمعرفة أكثر الأشخاص الذين يدخلون ويتابعون البروفايل الشخصي الخاص بهم لذا نقوم اليوم بعرض طريقة مجربة ولا تحتاج لتحميل أي برامج لكن يجب عليك الدخول إلي حسابك من جهاز كمبيوتر أو لاب توب لكي تعمل معك هذه الطريقة بفاعلية ومن أهم مميزات هذه الطريقة عدم حاجتك لتنزيل أي برامج أو إضافات قد تضر بجهازك أو تعرضه للتهكير وسوف نستعرض لكم متابعينا الطريقة كاملة وبالتفصيل خلال السطور التالية. كيفية معرفة من زار بروفايلك علي الفيس بوك بدون برامج قم بالدخول إلي موقع الفيسبوك وسجل الدخول

قم بالدخول إلي صفحة البروفايل الخاص

في أي مكان في الصفحة اضغط كليك يمين بالفأرة سوف تظهر لك قائمة اختر (اعرض مصدر هذه الصفحة) أو (view page source)

سوف تدخل علي صفحة تحتوي علي أكواد برمجية

اضغط في أي مكان خالي في الصفحة ثم اضغط (ctrl+ f)

سوف يظهر لك مربع بحث أكتب داخله الآتي (BUDDY_ID)

سوف تظلل كلمة (BUDDY_ID) ويظهر بعدها رقم معرف حساب الفيسبوك الخاص بالزائر كالآتي (buddy_id”:” 1000xxxxxxxx787 “)

“) انسخ الرابط التالي ( https://www.facebook.com/ 100xxxxxxx787 ) استبدل الرقم المظلل بالأحمر بالرقم الذي ظهر لك في الخطوة السابقة

) استبدل الرقم المظلل بالأحمر بالرقم الذي ظهر لك في الخطوة السابقة سوف يظهر بروفايل من زار بروفايلك علي الفيس بوك لماذا لا يوجد طريقة رسمية لمعرفة من زار بروفايلك علي الفيسبوك تحاول شركة فيسبوك الحفاظ علي خصوصية المستخدمين علي موقعها فالكثير منا لا يرغب أن يدرك الطرف الآخر بزيارة الملف الشخصي الخاص به وخاصة مديرين العمل أو الأصدقاء السابقين أو أي شخص قد نهتم بمعرفة أخباره ولا نريد أن يعلم ذلك لأي سبب كان مما يجعل إخفاء هذه البيانات من قبل فيسبوك هو أمر ضروري خوفا من أن المستخدمين سوف يقضون وقتا أقل علي الموقع أو طلب البعض تعويضات من الموقع. اقرأ أيضا

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