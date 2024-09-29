رابط اعتراض مكرمة الجيش عبر موقع demc.jaf.mil.jo وآلية التقديم لأول مرة

الرياض - أميرة القحطاني - نرفق رابط اعتراض القبول الموحد مكرمة الجيش 2024، يبحث الكثير من الطلاب عن الرابط الموجود على موقع مكرمة الجيش لتقديم اعتراض مكرمة الكترونيا وذلك للاستفادة من بعثات الطلاب المخصصة لابناء العسكريين حيث ان تلك المكرمة تهدف الى دعم الطلاب الذين يستوفون شروط معينة للحصول على فرصة ذهبية في التعليم العالي بالأردن، ولعل البعض لم يحالفه الحظ في القبول الأولي، لذلك سنبحث طرق وخطوات تقديم اعتراض بكل سهولة ويسر في الفقرات الآتية.

رابط اعتراض القبول الموحد لمكرمة الجيش

أولاً قم بزيارة الموقع الرسمي لمكرمة الجيش من هنا بمجرد دخول الموقع إبحث عن رابط تقديم طلب اعتراض والنقر فوقه سيتم إعادة توجهيك لصفحة الدخول حيث يتعين كتابة رمز المستخدم ورمز الدخول وكلمة التحقق والنقر على استمرار قم بملئ نموذج الاعتراض بجميع المعلومات المطلوبة وقد تحتاج إلى توضيح سبب اعتراضك تأكد من إرفاق اي مستندات داعمة لطلب اعتراضك بعد التأكد من جميع المعلومات في نموذج العرض إنقر على أيقونة إرسال

وبإتباع التعليمات على رابط اعتراض مكرمة الجيش يمكن تقديم الطلب بشكل صحيح وسلس.

كيفية تقديم طلب مكرمة الجيش القبول الموحد 2024-2025

لتقديم طلب للاستفادة من مكرمة الجيش قم بزيارة demc.jaf.mil.jo والبدء في تسجيل مستخدم جديد، ثم تسجيل الدخول بالرقم الوطني ورمز الدخول إلى حسابك، ومن خلال تطبيق efawateercom يتم دفع الفاتورة، وبعد ذلك القيام تعبئة طلب الاعتراض ويشمل تحديد نوع الشهادة ومعلومات أخرى، ثم بدء خطوة مراجعة البيانات والضغط على حفظ البيانات،ـ وبذلك يتم التقديم على المكرمة وإمكانية التعديل خلال فترة التقديم فقط.

وتعد مكرمة الجيش إحدى المكرمات لرؤية ملكية التي تهدف إلى دعم التعليم العالي في صفوف أبناء وبنات العسكريين وأفراد الجيش من خلال تغطية نفقات الدراسة وساعات التخصص مما يوفر جسرا داعماً للتضحية والتقدير التي تعكسه لمن كرسوا حياتهم لحماية الوطن مما تقلل الضغوط المالية عليهم.