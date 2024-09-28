رابط الاعتراض على القبول الموحد 2024 وشرح تفاصيل الخطوات والشروط للطلاب

الرياض - أميرة القحطاني - نرفق رابط الاعتراض على القبول الموحد 2024، يزداد البحث عن الرابط المخصص لتقديم طلبات الاعتراض على نتائج القبول الموحد حيث أن تلك الخدمة حلقة هامة في منظومة القبول تسمح للطلاب بمراجعة قرارات القبول والتأكد من دقتها في مواعيد القبول المحددة ، من خلال رابط مباشر يمنح فرصة للذين لم يتم قبولهم او الطلاب الذين يرغبون بمراجعة نتائج قبولهم وتصحيحها من خلال رابط منظومة القبول الموحد 2024 عبر موقع وحدة تنسيق القبول الموحد الرسمي.

يمكن الوصول الى رابط منظومة القبول الموحد 2024 المرفق أسفل المقال، وذلك لإمكانية الاستفادة في تقديم اعتراض مباشر والحصول على رد بعد دراسة كل اعتراض بعناية ودقة، هذا سوف يضمن حقوق الطلاب في الحصول على مقاعد في الجامعات الأردنية تناسب معدلاتهم وخياراتهم، لذلك ايها الطالب أستمر في قراءة التفاصيل المتعلقة بآلية تقديم إعتراضك بخطوات سهلة وبسيطة.

رابط اعتراض القبول الموحد 2024-2025

إبدأ بزيارة الموقع الرسمي لوحدة تنسيق القبول الموحد من هنا.

بعد الوصول للموقع، استخدم اسم المستخدم بالاضافة إلى كلمة المرور لتسجيل الدخول إلى حسابك

ابحث عن خيار تقديم الاعتراض على سوء الاختيار من القائمة والنقر فوقها

قم بتعبئة نموذج الاعتراض الكترونيا بجميع البيانات المطلوبة والتأكد من تحميل أي وثائق مطلوبة بشكل صحيح

دفع الرسوم المطلوبة عبر طرق الدفع الالكترونية المتاحة.

بعد التأكد من كل شئ اضغط على زر إرسال

ستقوم وحدة القبول بمراجعة طلب الاعتراض المقدم من الطالب والرد عبر رسالة بريد الكتروني

وبذلك يتمكن جميع الطلاب بتقديم إعتراض سوء اختيار وفق النقاط أعلاه مع شرط الحد الادنى لمعدلات القبول التنافسية بالاضافة إلى وجود شاغر في التخصص المراد الانتقال اليه.

الوصول إلى رابط سوء الاختيار لتقديم إعتراض اون لاين

وفرت وزارة التعليم العالي الرابط التالي المباشر للوصول إلى صفحة اعتراض سوء اختيار https://demc.jaf.mil.jo لإمكانية تسجيل الدخول عليّه والبدء في تعبئة نموذج الاعتراض الكترونيا للراغبين بالانتقال من تخصص إلى آخر من قبل طلبة الجامعات الأردنية في الموعد المتاح لتقديم اعتراض بدءاً من 28-9-2024 ويستمر حتى الساعة 12 منتصف ليل الاثنين 30-9-2024 وبمجرد إكمال عملية تقديم الاعتراض والدفع يتم النقر على ايقونة إرسال.

إلى هنا نصل إلى ختام المقال الذي ذكر تفاصيل طريقة تقديم اعتراض سوء اختيار على منظومة القبول الموحد 2024-2025 والذي تم شرح كيفية الاعتراض خطوة بخطوة ومشاركة رابط سوء الاختيار للتسهيل على الطلاب في التقديم كذلك ناقشت سطور المقال ماهي أهم الشروط لتقديم اعتراض في القبول الموحد بالأردن.