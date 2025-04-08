شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: "الشمس الطائرة" طائرة بدون طيار سريعة الانتشار أداة مهمة في حالات الإنقاذ والان مع تفاصيل الخبر

كشف تقرير حديث عن نظام طائرات فلاينج صن 1000 من Freefly هو نظام طائرات بدون طيار جديد مزود بالعديد من مصابيح LED القوية بما يكفي لملء رقعة من الأرض بالضوء الساطع.

وقال التقرير: يمكن أن يكون هذا الضوء الطائر الرائع مفيدًا في عملية البحث والإنقاذ، وحالات الطوارئ على جانب الطريق، وعمليات تفتيش البنية التحتية العاجلة، فهو قادر على توفير ما يصل إلى 300,000 نوع من الإضاءة باستخدام 288 مصباح LED فقط، ويعمل النظام مع طائرة فري فلاي الرباعية المروحية Alta X، أثناء تصميم "الشمس الطائرة"، وقد درست الشركة بعناية عملية النشر، بهدف جعل الآلة بسيطة بما يكفي لإطلاقها نحو السماء في دقائق معدودة.

يمكن للطائرة التحليق باستخدام طاقة البطارية لمدة تصل إلى 50 دقيقة، ولكن باستخدام الحبل المرفق، يمكنك توصيلها بمصدر طاقة للاستمرار في الطيران طوال الليل عند الحاجة.

ويستخدم النظام تدفق هواء دوار طائرة ألتا إكس بدون طيار لتبريد مصابيح LED الخاصة بالطائرة، مما يمهد الطريق لآلاف الساعات من التشغيل بين الرحلات.

وفى إشارة إلى بعض مزاياها الفريدة، تقول شركة Freefly، التي يقع مقرها في واشنطن، إن Flying Sun توفر "إضاءة علوية منتشرة لإضاءة رائعة، وتقليل العمى، وتقليل الظلال".

مع ذلك، يأتي نظام "الشمس الطائرة" بسعر باهظ يبلغ 60,000 دولار أمريكي، مما يجعله حلاًّ ممتازاً مقارنةً بمعدات الإضاءة التقليدية.

وقد يكون "الشمس الطائرة"، في بعض الحالات، خياراً أكثر فعالية من أنظمة الإضاءة الكاشفة التقليدية.