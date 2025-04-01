شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: أبل تطرح إصدار iOS 18.4 رسميا لمستخدمى أيفون.. تعرف على مميزاته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت Apple أخيرا تحديث iOS 18.4 المرتقب بشدة لأجهزة iPhone، حيث يُضيف هذا التحديث ميزات Apple Intelligence، بما في ذلك الإشعارات ذات الأولوية وتوافر الذكاء البصري على طرازات iPhone 15 Pro.

ومع هذا التحديث، تُوسّع شركة التكنولوجيا العملاقة، ومقرها كوبرتينو، نطاق حزمة الذكاء الاصطناعي لتشمل الهند ومناطق أخرى، مما يُلغي الحاجة إلى ضبط لغة الجهاز وSiri على الإنجليزية (الولايات المتحدة) للوصول إلى هذه الميزات.



ويتضمن التحديث ميزات جديدة، وأزرار تبديل جديدة في مركز التحكم، ورموز تعبيرية جديدة، وتطبيقًا لتخصيص ميزات Apple Vision Pro.

تحديث iOS 18.4 لأجهزة iPhone: التوفر

تقول Apple إن تحديث iOS 18.4 يُوسّع نطاق ميزات Apple Intelligence ليشمل دعم اللغات الصينية (المبسطة)، والإنجليزية (الهند، وسنغافورة)، والفرنسية، والألمانية، والإيطالية، واليابانية، والكورية، والبرتغالية (البرازيل)، والإسبانية، وهكذا، أصبح بإمكان مستخدمي iPhone الوصول إلى ميزات الذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى تغيير لغة الجهاز.

تحديث iOS 18.4 لأجهزة iPhone: الميزات

من أهم الإضافات الجديدة في التحديث دعم الذكاء البصري في هواتف iPhone 15 Pro، وقد تم ​​تقديم هذه الميزة لأول مرة مع هواتف iPhone 16 في سبتمبر، وهي أداة بحث بصرية تعتمد على Apple Intelligence لمساعدة المستخدمين على التعرّف على الأشياء والأماكن فورًا، ويمكنها تلخيص النصوص، وترجمتها بين اللغات، والكشف عن أرقام الهواتف أو عناوين البريد الإلكتروني وإضافتها إلى جهات الاتصال، علاوة على ذلك، يمكن للمستخدمين أيضًا تفعيل بحث الويب للبحث عن منتج يعجبهم، أو حل معادلة رياضية، أو ببساطة طلب المزيد من المعلومات من ChatGPT.

وفي حين أن هذه الميزة تستفيد من زر "التحكم في الكاميرا" الجديد في سلسلة هواتف iPhone 16، قد يتمكن مستخدمو iPhone 15 Pro من تفعيلها عبر زر "الإجراء" وزر "مركز التحكم" المخصص.

وبناءً على الإعلان السابق، يُقدّم تحديث iOS 18.4 تطبيق Apple Vision Pro لأجهزة iPhone، ويُمكّن هذا التطبيق المستخدمين من تنزيل التطبيقات والألعاب الخاصة بنظارة Vision Pro عبر متجر التطبيقات، واكتشاف الأفلام والمسلسلات المُصمّمة خصيصًا لنظارة الواقع المُختلط (MR)، والحصول على نصائح، والوصول إلى معلومات أخرى.

كما تُضيف Apple ميزة جديدة تُسمّيها "ملخصات المراجعات"، وكما يوحي الاسم، تجمع هذه الميزة معلومات من المراجعات الفردية التي تركها المستخدمون لتطبيق أو لعبة على متجر التطبيقات لإنشاء ملخص شامل، مما يُمكّن الآخرين من تكوين فكرة سريعة عن التطبيق دون الحاجة إلى تصفح القائمة بأكملها.

إضافة أخرى هي أزرار التبديل الجديدة لوظيفتين موجودتين - التحدث إلى Siri والذكاء البصري، وفي الوقت نفسه، تُقدّم الشركة أيضًا زر تبديل الوضع المحيطي الذي يُمكّن المستخدمين من تشغيل مقاطع صوتية محيطية في الخلفية. ومع نظام iOS 18.4، يعرض تطبيق Apple News+ وصفات من ناشري وصفات عالميين، بالإضافة إلى كتالوج يمكنهم تصفحه للعثور على الطبق المثالي، ويوفر تطبيق Image Playground الآن ميزة Sketch كخيار تصميم إضافي، إلى جانب الرسوم المتحركة والرسوم التوضيحية.