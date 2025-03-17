تكنولوجيا: Xiaomi 16 قد يأتي بحجم أكبر وفقًا لتسريبات جديدة

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - رغم أن إطلاق سلسلة Xiaomi 16 قد يأتي بعد ستة أشهر، إلا أن بعض التقارير المبكرة أظهرت بعض التفاصيل عن Xiaomi 16 و16 Pro، وتشير أحدث التسريبات الآن إلى أن الطراز القياسي Xiaomi 16 سيكون أكبر من سابقيه.

وفقًا للمسرب Smart Pikachu، تستعد Xiaomi لزيادة حجم Xiaomi 16 هذا العام. منذ إطلاق Xiaomi 12 في عام 2021، تحولت Xiaomi إلى تصميم أصغر بكثير مع شاشة 6.28 بوصة، مما جعل الجهاز يُعتبر مدمجًا نسبيًا. الطرازات اللاحقة—Xiaomi 13 و14 و15—جاءت بشاشات أكبر قليلاً بقياس 6.36 بوصة، لكن يبدو أن Xiaomi 16 سيمثل زيادة أخرى في حجم الشاشة.

لا يُعتبر هذا الخبر مفاجئًا، حيث تُشير تقارير واسعة إلى أن Xiaomi تعمل على زيادة أحجام أجهزتها هذا العام. على سبيل المثال، من المتوقع أن تتخلى كل من Redmi Turbo 4 Pro وRedmi K80 Ultra عن شاشات 6.67 بوصة في الإصدارات السابقة لصالح شاشات جديدة بقياس 6.83 بوصة. ويبدو أن Xiaomi 16 سيتبع هذا الاتجاه.

لا يُعرف بعد الحجم الدقيق لـ Xiaomi 16، لكن الشائعات تشير إلى شاشة بقياس 6.5 بوصة. من المفترض أن يؤدي هذا التغيير إلى هاتف أنحف وأخف وزنًا، حيث ستستغل Xiaomi المساحة السطحية الأكبر باستخدام مكونات ممتدة أفقيًا. بالإضافة إلى ذلك، من المتوقع أن يتخلى Xiaomi 16 عن عدسة التقريب التقليدية 3x الموجودة في سابقيه لصالح عدسة بيريسكوب فائقة الرقة.

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