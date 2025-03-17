تكنولوجيا: كوالكوم تكشف عن سلسلة Snapdragon G3 Gen 3 لمنافسة Steam Deck و Lenovo Legion Go

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - على الرغم من البداية المتواضعة التي واجهتها كوالكوم العام الماضي مع أجهزة الحواسب المحمولة المدعومة بمعالجات Snapdragon والمجهزة بتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلا أن ذلك لم يمنع الشركة من تعزيز علامتها التجارية الناجحة.

وخلال مؤتمر GDC لهذا العام، أعلنت كوالكوم عن إطلاق سلسلة Snapdragon G3 Gen 3 الجديدة، إلى جانب مجموعة من الأجهزة المحمولة التي ستستفيد من هذه التقنية المتطورة.

تتميز سلسلة Snapdragon G3 Gen 3 عن معالجات Snapdragon 8 وX وElite وXR2 بكونها مصممة خصيصًا لأجهزة الألعاب المحمولة. وتُعد خليفة لمعالج Snapdragon G3 Gen 2، الذي ظهر في أجهزة مثل Ayaneo Pocket S، لكنها تقدم أداءً محسنًا بنسبة 30%، مع دعم مدمج لتتبع الأشعة (RT) وتقنيات الترقية البصرية.

من المتوقع أن تكون شركة Ayaneo من أوائل الشركات التي تعتمد على معالج Snapdragon الجديد، حيث ستطلق جهاز Pocket S2 وأجهزة لوحية مخصصة للألعاب في مارس ومايو. كما ستنضم OnexPlayer إلى السباق قريبًا بجهاز OnexSugar Sugar1، الذي يتميز بشاشة ثانية قابلة للفصل وتصميم مستوحى من جهاز Nintendo DS.

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