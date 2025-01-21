تكنولوجيا: هاتف iPhone SE 4 يتفوق على منافسيه من اندرويد في الفئة المتوسطة العليا

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - تستعد شركة أبل لإطلاق هاتف iPhone SE 4 الجديد، الذي يهدف إلى تقديم تجربة متميزة بأسعار معقولة. من المتوقع أن يتم الكشف عن الهاتف في مارس 2025، بسعر أقل من 500 دولار، وهي فئة تنافسية تشهد انتشار العديد من هواتف اندرويد متوسطة المدى.

ورغم ذلك، تشير التقارير إلى أن الهاتف سيتميز بخصائص رائدة مقتصرة حاليًا على طرازات iPhone 15 Pro وسلسلة iPhone 16، مثل أدوات Apple Intelligence.

ووفقًا لتقرير نشرته بلومبرج، سيكون iPhone SE 4 هو أول جهاز في سلسلة SE يدعم تقنيات Apple Intelligence، والتي تتضمن ميزات مثل Genmoji، أدوات الكتابة الذكية، Image Playground، وChatGPT. هذه الميزات غير متوفرة في معظم هواتف اندرويد ضمن نفس الفئة السعرية، مما يمنح الهاتف الجديد ميزة تنافسية قوية.

تشير التسريبات إلى أن الهاتف قد يعتمد على شريحة A17 Pro أو A18 SoC، وهما من الشرائح القليلة التي تدعم Apple Intelligence.

بالإضافة إلى ذلك، يُتوقع أن يحتوي الهاتف على ذاكرة عشوائية (RAM) بسعة لا تقل عن 8 جيجابايت، ما يعزز أدائه بشكل كبير.

أما بالنسبة للتصميم والمواصفات الأخرى، ذكرت بلومبرج أن متاجر أبل تعاني حاليًا من نقص في مخزون iPhone SE 3، مما يشير إلى قرب إطلاق الجيل الجديد.

وعلى الرغم من دعمه لميزات متقدمة، تشير الشائعات إلى أن الهاتف قد يفتقر إلى كاميرا خلفية ثانوية، حيث يُتوقع أن يأتي بكاميرا واحدة بدقة 48 ميجابكسل.

من ناحية التصميم، من المرجح أن يتميز iPhone SE 4 بشاشة OLED تمتد من الحافة إلى الحافة، مع نوتش مشابه لذلك الموجود في iPhone 14، بينما تأتي جميع طرازات iPhone 16 الجديدة مزودة بجزيرة ديناميكية. وبالإضافة إلى ذلك، يُشاع أن الهاتف سيحصل على غطاء خارجي جديد يعزز من متانته وأناقة تصميمه.

مع هذه التحسينات والمواصفات، يبدو أن iPhone SE 4 سيكون خيارًا قويًا في الفئة المتوسطة العليا، مقدّمًا تجربة فريدة تجمع بين الأداء القوي والميزات الذكية بسعر تنافسي.

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