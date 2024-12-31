تكنولوجيا: LG تشارك بعض تفاصيل شاشة الألعاب UltraGear OLED 39GX90SA في #CES2025

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة LG في مشاركة بعض التفاصيل حول الجيل الجديد من الشاشات المقرر إطلاقها في فعاليات لاس فيجاس هذا العام، ولقد قدمت العملاق الكوري تفاصيل حول شاشة الألعاب UltraGear OLED 39GX90SA.

تستعد LG لإطلاق شاشة الألعاب UltraGear OLED 39GX90SA في فعاليات CES 2025، حيث تأتي الشاشة بحجم 39 إنش، وأبعاد 21:9، كما أن الشاشة تتميز بإنحناء 800R على غرار شاشة 39GS95QE.

وتدعم LG الشاشة بتصميم مضاد للوهج وطلاء (AGLR)، كما تعمل الشاشة على خفض الإنعكاسات، دون أن تنخفض جودة العرض في الشاشة.

أيضاً أشارت LG إلى أن UltraGear OLED 39GX90SA تأتي بحامل بشكل حرف “L”، مع منافذ USB C، وتدعم DisplayPort وHDMI، ومن المقرر أن تدعم الشاشة تشغيل webOS لبث المحتوى عبر خدمات Amazon Prime وNetflix.

يذكر أن LG تشير لهذا الإصدار ب”مركز ترفيه منزلي”، لذا تختلف الشاشة عن الإصدارات الأخرى المخصصة للألعاب، ومن المتوقع أن تدعم الشاشة معدل تحديث 240 Hz.

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