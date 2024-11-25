شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: دليل الأمان.. كيف تتيح لأصدقائك استخدام هاتفك دون الوصول إلى بياناتك الشخصية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قد تحتاج في بعض الأحيان إلى إعارة هاتفك لأحد الأصدقاء لإجراء مكالمة أو مشاهدة فيديو، لكن القلق بشأن الخصوصية قد يجعلك تتردد، حيث إن الهواتف الذكية اليوم تحتوي على كمية هائلة من المعلومات الشخصية، من الصور والمحادثات إلى بيانات الحسابات والتطبيقات المالية، لهذا من المهم اتخاذ خطوات لتأمين بياناتك وحماية خصوصيتك في تلك المواقف، في هذا التقرير نقدم لك خطوات بسيطة وفعّالة لضمان عدم الوصول إلى معلوماتك الشخصية أثناء استخدام الآخرين لهاتفك.

خطوات لحماية بياناتك عند إعارة هاتفك:

1. استخدام "الوضع الضيف" (Guest Mode)

- معظم هواتف أندرويد تحتوي على خاصية "الوضع الضيف"، يمكنك تفعيل هذا الوضع لمنح الشخص الآخر الوصول إلى واجهة بسيطة ومحدودة دون بياناتك الشخصية

- للوصول إلى "الوضع الضيف"، اسحب لأسفل من أعلى الشاشة لفتح شريط الإشعارات، ثم اضغط على أيقونة المستخدم وحدد "إضافة ضيف"

- يمكنك التبديل بين "الوضع الضيف" ووضعك الأساسي بسهولة دون فقدان أي بيانات

2. تفعيل خاصية "تثبيت الشاشة" (Screen Pinning)

- إذا كان هاتفك يعمل بنظام أندرويد، يمكنك استخدام خاصية "تثبيت الشاشة" لتثبيت تطبيق معين على الشاشة ومنع الشخص الآخر من الخروج منه

- لتفعيل "تثبيت الشاشة"، انتقل إلى الإعدادات > الأمان > تثبيت الشاشة، ثم قم بتفعيل الخيار

- عند إعارة الهاتف، افتح التطبيق الذي تريد تثبيته، ثم اضغط على زر التطبيقات الحديثة واختر تثبيت التطبيق

3. تفعيل "الوصول الموجّه" (Guided Access) على الآيفون

- إذا كنت تستخدم جهاز iPhone، يمكنك تفعيل ميزة "الوصول الموجّه" لمنع الوصول إلى أي تطبيق آخر

- اذهب إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الوصول الموجّه وقم بتفعيله

- قبل إعارة الهاتف، افتح التطبيق الذي تريد استخدامه واضغط ثلاث مرات على زر الصفحة الرئيسية لتفعيل الوصول الموجّه، يمكنك تحديد الوقت المسموح به وقفل بعض الأزرار

4. إخفاء الإشعارات على شاشة القفل

- الإشعارات التي تظهر على شاشة القفل قد تحتوي على معلومات حساسة، لذلك من الأفضل إخفاءها عند إعارة الهاتف

- في هواتف أندرويد، اذهب إلى الإعدادات > الإشعارات > على شاشة القفل واختر "إخفاء محتوى الإشعارات"

- في هواتف iPhone، انتقل إلى الإعدادات > الإشعارات > إظهار المعاينات وحدد "عند إلغاء القفل"

5. استخدام تطبيقات الحماية لتقييد الوصول إلى تطبيقات معينة

- هناك العديد من التطبيقات التي تسمح لك بتقييد الوصول إلى بعض التطبيقات أو الملفات باستخدام كلمة مرور إضافية أو بصمة الإصبع، مثل تطبيق "AppLock" على أندرويد

- قم بتثبيت أحد هذه التطبيقات واختر التطبيقات التي تريد حمايتها، بحيث لا يمكن لأي شخص آخر الوصول إليها بدون إذنك

6. قفل التطبيقات الفردية على هواتف معينة

- بعض هواتف أندرويد، تحتوي على خاصية "قفل التطبيقات" داخل النظام، يمكنك استخدامها لقفل التطبيقات الفردية دون الحاجة إلى تثبيت تطبيقات خارجية

- اذهب إلى الإعدادات > الأمان وابحث عن خيار "قفل التطبيقات"، وقم بتفعيل الحماية بكلمة مرور أو بصمة الإصبع

7. إنشاء ملف شخصي منفصل (User Profile)

- في بعض هواتف أندرويد، يمكنك إنشاء ملف شخصي منفصل لحالات معينة عندما تحتاج إلى إعارة الهاتف، هذا الملف الشخصي سيكون له إعدادات وتطبيقات خاصة به، ولن يكون هناك وصول للبيانات الشخصية

- لإنشاء ملف شخصي جديد، اذهب إلى الإعدادات > المستخدمون والحسابات > إضافة مستخدم

8. حذف سجل التصفح والتطبيقات المفتوحة مسبقًا

- قبل إعارة الهاتف، تأكد من حذف سجل التصفح وبيانات التطبيقات المفتوحة مسبقًا، وذلك لمنع الوصول إلى أي صفحات أو بيانات سابقة

- يمكنك حذف سجل التصفح من خلال الذهاب إلى الإعدادات > الخصوصية > حذف بيانات التصفح