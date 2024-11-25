شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: تقرير: هاتفا iPhone 17 و"iPhone 17 Air" لن يمتلكا عدسة تكبير بصري 5x والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشف تقرير حديث عن أن هاتفى iPhone 17 و"iPhone 17 Air" في العام المقبل لن يحتويا على عدسة تكبير بصري 5x.

وذكر التقرير أن نظام الكاميرا الرباعية الذي يتيح تكبير بصري 5x سيظل حصريًا لطرازات Pro في تشكيلة iPhone في العام المقبل، مما يعني أنه لن يتوفر إلا على iPhone 17 Pro وiPhone 17 Pro Max، وبالطبع، مع توقع أن يكون iPhone 17 Air رقيقًا جدًا، فهذا ليس مفاجئًا.

وفي iPhone 15 Pro Max وiPhone 16 Pro وiPhone 16 Pro Max، يحتوي نظام الكاميرا الرباعية على تصميم "مطوي" يسمح له بالتناسب داخل الهواتف الذكية، مما يتيح تكبير بصري يصل إلى 5x وتكبير رقمي يصل إلى 25x على هذه الأجهزة، وتقتصر هواتف iPhone 15 Pro الأصغر حجمًا وiPhone 14 Pro وiPhone 14 Pro Max على تكبير بصري يصل إلى 3x.

ويوفر iPhone 16 القياسي تكبيرًا بصريًا يصل إلى 2x، لذا يجب أن يوفره iPhone 17 أيضًا على الأقل، ومع ذلك، لا تزال مواصفات التكبير لجهاز iPhone 17 Air غير واضحة، حيث يُشاع أن الجهاز يتميز بكاميرا خلفية واحدة بدقة 48 ميجابكسل فقط.

وكانت شائعات iPhone 17 Air مختلطة حتى الآن، ويمكن أن يصبح الجهاز أنحف iPhone على الإطلاق، ولكن يبدو أن بعض مواصفاته ستكون ناقصة مقارنة بنماذج Pro، مما سيجعل قرار الشراء صعبًا، وبعبارة أخرى، إذا كنت تريد iPhone الجديد الرائع بتصميمه الجديد الرقيق، فستكون هناك مقايضات.

وكانت هناك شائعات متضاربة حول تصميم ومواصفات iPhone 17 Air، لكن معظم المصادر اتفقت على أنه سيحتوي على شاشة بحجم 6.6 بوصة تقريبًا، وفي يوليو، قال محلل سلسلة التوريد لشركة Apple Ming-Chi Kuo إنه يتوقع أن يحتوي الجهاز على شريحة A19 قياسية وDynamic Island وكاميرا خلفية واحدة ومودم 5G مصمم من قبل Apple.

وهذا يعني أن iPhone 17 Air سيكون له شاشة كبيرة جدًا، لكن iPhone 17 Pro Max مقاس 6.9 بوصة سيكون أكبر، ومع شريحة A19، سيكون الجهاز بالتأكيد عالي الأداء، لكن طرازات iPhone 17 Pro ستحصل على شريحة A19 Pro متفوقة، وستضع الكاميرا الواحدة الجهاز على نفس مستوى iPhone SE للتصوير الفوتوغرافي.

وفي الوقت نفسه، قد يكون iPhone 17 Air أحد الأجهزة الأولى التي تحتوي على مودم 5G مصمم من قبل Apple، لكن من غير الواضح ما إذا كان سيحقق أي فوائد واضحة للمستهلكين مقارنة بمودمات Qualcomm التي من المتوقع استخدامها في طرازات iPhone 17 Pro، ومع ذلك، سيظهر مستقبل Apple الخلوي لأول مرة في هذا الجهاز بدلاً من طرازات Pro الرائدة.