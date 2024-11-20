شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: انستجرام يدرس طرح ميزة جديدة تتيح للمستخدمين مزيدا من التحكم فى"الريلز" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تدرس شركة Meta، منح المراهقين طرقًا جديدة لتشكيل تجربتهم على انستجرام، من خلال السماح للمستخدمين بإعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، حيث يسمح التطبيق بالفعل للأشخاص بمشاركة ما إذا كانوا مهتمين بمقاطع الفيديو الموصى بها.

وتتيح لك الميزة الجديدة إعادة تعيين توصيات المحتوى الخاصة بهم، مما يؤدي في الأساس إلى إعادة تشغيل الخوارزمية التي تحدد أنواع المنشورات ومقاطع الفيديو التي يرونها في موجزهم، فقد تم تصميم التغيير، الذي يعد مجرد اختبار ولكن سيتم طرحه عالميًا قريبًا، لمنح الأشخاص مزيدًا من التحكم إذا وجدوا أن المحتوى في موجز Instagram الخاص بهم لم يعد يتطابق مع اهتماماتهم.



و في وقت سابق من هذا العام، أعلن انستجرام عن عناصر تحكم جديدة في الخصوصية تتيح للمستخدمين المراهقين اختيار الموضوعات التي يريدون رؤيتها بانتظام، مثل الكتب أو السفر أو الطبخ أو الرياضة.

كما يسمح Instagram بالفعل للأشخاص بمشاركة ما إذا كانوا مهتمين بمقاطع الفيديو الموصى بها لهم، ويأخذ في الاعتبار إشارات أخرى، مثل ما إذا كان الشخص يحب أو يشارك منشورًا، للمساعدة في تحديد ما يجب عرضه لهم.

وستمنح إعادة تعيين خوارزمية التوصية أيضًا للمستخدمين فرصة لمراجعة الحسابات التي يتابعونها في حالة رغبتهم في إسقاط الأشخاص.



