تكنولوجيا: Leica تطلق جهاز العرض Cine Play 1 بدقة 4K وليزر ثلاثي RGB وسطوع 3000 لومن

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أطلقت شركة Leica جهاز العرض الذكي الصغير Cine Play 1 في الصين، والمتوفر حاليًا على موقع JD.com. يبدأ سعره الأصلي من 15,888 يوانًا (حوالي 2,213 دولارًا أمريكيًا)، بينما يُقدَّم الآن بسعر مخفض يبلغ 13,888 يوانًا (ما يعادل 1,934 دولارًا أمريكيًا) بدعم خاص.

يتميز جهاز العرض Cine Play 1 بتصميم مدمج ومحمول، مدعومًا بتقنية الليزر المتقدمة، ويتيح للمستخدمين تجربة عرض بدقة 4K على شاشة تصل إلى 300 بوصة، ما يجعله مناسبًا للترفيه في الداخل والخارج.

كما انه يعتمد على تقنية الليزر الثلاثي RGB، مع عمر افتراضي يزيد عن 25,000 ساعة وسطوع يصل إلى 3000 شمعة CVIA، ما يضمن عرض صور واضحة حتى في ظروف الإضاءة القوية. ويدعم جهاز العرض Dolby Vision وHDR10 وHDR10+ وHLG، مما يعزز تجربة المشاهدة.

يحتوي الجهاز على عدسة Leica Summicron عالية الأداء، التي تحافظ على دقة الصورة 4K عبر أحجام شاشات تتراوح من 65 إلى 300 بوصة، مع تقنية Leica Image Optimization (LIOTM) التي تعزز جودة الصورة من خلال إعادة إنتاج الألوان الطبيعية، وتدرجات سلسة، وتباين مرتفع.

في جانب الصوت، يتضمن جهاز العرض Cine Play 1 مكبرات صوت مزدوجة بقدرة 10 واط، تقدم صوتًا قويًا وواضحًا، مع دعم تقنية DTS Virtual التي توفر تجربة صوت محيطي ثلاثي الأبعاد، ما يزيد من واقعية المشاهدة.

وللتوصيل، يدعم جهاز العرض تقنيات متعددة تشمل Apple AirPlay وBluetooth وWi-Fi، بالإضافة إلى منافذ HDMI وUSB وLAN، ما يسهل تشغيل المحتوى من أجهزة متنوعة مثل الهواتف الذكية وأجهزة الحواسب المحمولة.

علاوةً على ذلك، فهو يضم نظامًا ذكيًا مدمجًا يمكِّن المستخدمين من الوصول إلى تطبيقات البث، بالإضافة إلى دعمه التكامل مع الأجهزة المنزلية الذكية والتحكم الصوتي لسهولة الاستخدام.

يتيح Cine Play 1 إعدادًا سهلًا عبر ميزة المعايرة والتركيز التلقائي، في حين يجسد تصميمه خفة الوزن بتأثيرات تصميم مستوحاة من طراز باوهاوس، بواجهة من الألومنيوم والزجاج تضيف لمسة جمالية تتناسب مع أي ديكور داخلي.

في سياق آخر، أطلقت شركة Xming، التابعة لنظام Xiaomi البيئي، جهاز العرض الاقتصادي Q5 Neo، الذي يتميز بسطوع 300 CVIA، ودعم فك تشفير 4K، ومحور عرض بزاوية 360 درجة لتجربة عرض متنوعة.

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