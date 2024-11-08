شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: كيفية نقل بيانات PS5 إلى PS5 Pro فى خطوات.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

إذا كنت ترغب فى تغيير جهاز البلاى ستيشن إلى جهاز أحدث فقد تحتاج أولا إلى نقل بياناتك بين الجهازين، وهناك ثلاث طرق لنقل بياناتك من جهاز PS5 الأساسى إلى جهاز Pro، وهناك طريقة تعتبر هى الأكثر بساطة والتى سيتم عرضها فى الخطوات التالية، ومع ذلك، تتطلب منك هذه الطريقة الوصول إلى كلا الجهازين، لذا تأكد من عدم بيع جهازك القديم قبل تنفيذ هذه العملية.

وفيما يلى خطوات نقل البيانات بين الجهازين:

الخطوة 1: قم بتوصيل جهاز PS5 وPS5 Pro بنفس الشبكة المحلية.

الخطوة 2: على جهاز PS5 Pro، انتقل إلى الإعدادات > برنامج النظام.

الخطوة 3: قم بالتمرير لأسفل وحدد "نقل البيانات".

الخطوة 4: اتبع التعليمات حتى يقوم جهاز PS5 Pro بالبحث فى الشبكة عن جهاز PS5 الخاص بك.

الخطوة 5: بافتراض أن كلا الجهازين قيد التشغيل ومتصلان بالشبكة، فسوف يبدأ نقل البيانات تلقائيًا.