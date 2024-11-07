شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: واتساب يتيح التحقق من الصور المزيفة عبر هذه الميزة.. إليك الطريقة والان مع تفاصيل الخبر

كان أكبر كابوس لتطبيق واتساب على مر السنين يتعلق بالمعلومات الخاطئة التي تنتشر على المنصة، حيث يتيح لك تطبيق المراسلة إعادة توجيه المحتوى والصور ومقاطع الفيديو التي لم يتم تحديدها، مما يعني أنها قد تكون مزيفة وخطيرة للغاية عند مشاركتها.

وفي هذا الإطار، تقدم ميتا النظام الأساسي المملوك لها حل لهذه التهديدات، مما يساعدك على التحقق من الصور المرسلة إلي العملاء من قبل مستخدمين مختلفين ومعرفة ما إذا كانت مزيفة أم أصلية.

البحث عن الصور على الويب: كيف يعمل

كم عدد المرات التي تمت فيها إعادة توجيه صورة تحتوي على بعض المحتوى والمعنى المشبوه؟ سيتيح لك تطبيق واتساب قريبًا التحقق من أصله من خلال تقديم ميزة جديدة تسمى البحث على الويب.

تأتي التفاصيل حول هذه الأداة عبر WaBetaInfo والتي تشير إلى أن واتساب قد بدأ بالفعل في اختبار الميزة التجريبية على Android.

يشارك المنشور أيضًا الخطوات التي يجب اتباعها حتى يصبح البحث على أدوات الويب فعالاً لمستخدمي واتساب.

يقول المنشور أن واتساب سيقدم خيارًا جديدًا فى قائمة النقاط الثلاث فى الجزء العلوي الأيمن من شاشة الدردشة.

قم بالنقر فوق أى صورة، ثم النقر فوق خيار البحث على الويب حتى يتمكن Google من الزحف عبر قاعدة بيانات البحث الخاصة به بحثًا عن الصورة الأصلية.

ستقوم الميزة أيضًا بإعلام المستخدمين بأن البحث عن مزيد من المعلومات باستخدام هذه الأداة لن يؤدي إلا إلى تحميل هذا المحتوى/الرسالة المحددة إلى Google.

لن تتم مشاركة الدردشة أو تخزينها بواسطة WhatsApp

يمكنك الضغط على زر البحث والعثور على إجابات لشكوكك حول الصورة المعينة التي تمت مشاركتها من قبل الأصدقاء أو جهة اتصال وثيقة.

تشير حقيقة قيام واتساب باختبار الأداة مع مستخدمي الإصدار التجريبي على نظام أندرويد إلى أن النظام الأساسي يمكن أن يتيحها للجميع في الأشهر المقبلة.

يقدم تطبيق المراسلة أيضا خيار قوائم الدردشة المخصصة مؤخرًا ويقدم وضع الإضاءة المنخفضة الجديد لمكالمات فيديو واتساب.