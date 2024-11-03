تكنولوجيا: Oppo تستعد لإطلاق إصدار Find X8 Mini مع هاتفها المرتقب Find X8 Ultra

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - بدأت شركة Oppo في الإستعداد لضم إصدارات جديدة لسلسلة هواتف Find X8، حيث تخطط الشركة لإطلاق إصدار Find X8 Mini مع هاتف Find X8 Ultra في حدث يعقد بعد بضعة أشهر.

قدمت شركة Oppo للأسواق في بداية هذا الشهر هاتفي Find X8، وFind X8 Pro، ولقد أشارت التقارير في البداية إلى أن Oppo تعمل على تطوير إصدار Find X8 Ultra.

وفي أحدث التفاصيل التي جاءت من “Digital Chat Station” أشير إلى أن Oppo تعمل على تطوير إصدار أخر منخفض التكلفة من سلسة Find X8، والذي ينطلق بعنوان Find X8 Mini، والذي ينافس إصدار Vivo الحالي X200 Pro mini.

كما تستهدف Oppo بهاتف X8 Mini دفع إصدار بحجم صغير في الشاشة، مع مجموعة من أفضل المواصفات، ومن المتوقع أن تكشف التسريبات عن تفاصيل أكثر حول هذا الإصدار خلال الفترة القادمة.

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