شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: مايكروسوفت تحدث windows hello طريقة التعرف على الوجه فى ويندوز 11 والان مع تفاصيل الخبر

تعمل شركة مايكروسوفت على تحديث طريقة عمل مصادقة Windows Hello، والتي تتضمن التعرف على الوجه وبصمات الأصابع، في نظام التشغيل Windows 11.

ويخضع التحديث الذي تم إجراؤه على تجربة Windows Hello الآن للاختبار التجريبي مع Windows Insiders، ويتضمن تغييرات مرئية وأيقونات جديدة وتحسينات على مفاتيح المرور.

ولن تظهر واجهة المستخدم الجديدة هذه على شاشة تسجيل الدخول في Windows 11 فحسب، بل ستظهر أيضًا عند استخدام مفاتيح المرور لتسجيل الدخول إلى مواقع الويب والتطبيقات. يوضح فريق Windows : "لقد أعدنا تصميم تجارب مستخدم بيانات اعتماد أمان Windows لمفتاح المرور لإنشاء تجربة أنظف تدعم المصادقة الآمنة والسريعة ، وسيتمكن المستخدمون الآن من التبديل بين خيارات المصادقة وتحديد مفاتيح المرور والأجهزة بشكل أكثر بديهية".

كما قامت مايكروسوفت ببناء واجهة برمجة تطبيقات جديدة لمديري كلمات المرور ومفاتيح المرور من جهات خارجية والتي يمكنها السماح للمطورين بالتواصل مباشرة مع تجربة Windows Hello الحديثة هذه.

كما ستسمح لمستخدمي Windows 11 باستخدام مفاتيح المرور من جهاز محمول للمصادقة مع التطبيقات ومواقع الويب على جهاز الكمبيوتر ، وستدعم تجربة مفاتيح المرور الجديدة هذه أيضًا حفظ مفاتيح المرور لتطبيقات الجهات الخارجية أو مزامنتها مع حساب مايكروسوفت الخاص بك.

وبدأت شركة مايكروسوفت في اختبار تجربة Windows Hello الجديدة هذه لقناة الإصدار التجريبي (23H2)، ومن المفترض أن تظهر أيضًا في قناة التطوير (التي تستند إلى 24H2) بمجرد استئناف عمليات البناء قريبًا ، وأتوقع أن نرى واجهة مستخدم Windows Hello الجديدة هذه تظهر لجميع مستخدمي Windows 11 في الأشهر المقبلة.