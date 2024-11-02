تكنولوجيا: ابل تدعم شاشة الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 17 بتقنية LTPO ومعدل تحديث 120Hz

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - أوضح تقرير نشر مؤخراً في “ETNews” أن الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 17 ستأتي بمعدل تحديث 120Hz وتقنية LTPO في الشاشة على غرار إصدارات Pro.

أشارت التسريبات السابقة إلى أن ابل تخطط لإطلاق هاتف iPhone 17 Air أو الذي يعرف بإصدار Slim مع الإصدار الرئيسي من السلسلة بنفس تقنيات الشاشة المميزة لإصدارات Pro.

ومن المقرر أن ينطلق هاتفي iPhone 17، وiPhone 17 Slim بتقنية LTPO بمعدل تحديث 120Hz في شاشة ProMotion، أي المميزات التي نتوقع أن تقدم في إصدارات Pro.

ولقد كانت شاشات ProMotion حصرية على إصدارات Pro منذ إنطلاق هواتف iPhone 13 Pro، بينما إقتصر دعم الإصدارات الرئيسية على معدل تحديث 60Hz.

أيضاً من المتوقع وفقاً لهذه التفاصيل أن ترتقي الإصدارات الرئيسية من سلسلة iPhone 17 لمنافسة هواتف الأندوريد التي تدعم معدل تحديث 120Hz بالفعل في الكثير من الإصدارات.

من جانب أخر لم يؤكد مصدر التسريبات على دعم هواتف iPhone 17 وiPhone 17 Air بمعدل تحديث متغير يبدأ من 1Hz وصولاً إلى 120Hz وفقاً للمحتوى.

يذكر أن ابل تعتمد على سامسونج وLG كموردين رئيسين للشاشة في هواتف الأيفون، ولقد أشار تقرير سابق من المحلل “Ross Young” إلى أن ابل تدعم جميع إصداراتها من سلسلة iPhone 17 بمعدل تحديث 120Hz، ومن المتوقع أن تقدم ابل هذه الإصدارات بشكل رسمي في حدث يعقد في خريف عام 2025 المقبل.

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