شكرا لقرائتكم خبر عن تكنولوجيا: هاتف iPhon16 أقل شعبية فى الولايات المتحدة من iPhone 15.. اعرف السبب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت تقارير جديدة، إلى أن هاتف iPhone 16 حظى بشعبية في الولايات المتحدة مقارنة بهاتف iPhone 15 الذي صدر العام الماضي، فقد تفوق الأخير بإمكانياته البارزة على الطرازات الحديثة التى أصدرتها آبل مؤخرا

أسباب تراجع شعبية آيفون 16

وأكد التقرير أن إصدار هواتف iPhone 16 و16 Plus و16 Pro و16 Pro Max قرب نهاية الربع التقويمي الثالث لهذا العام، حصدت حصة مجمعة تبلغ 20 % من إجمالي مبيعات هواتف آبل في الولايات المتحدة، فقد عزف أغلب المستخدمين عن شراء الطرازات الحديثة، والبعض يرجع ذلك إلى تأخر آبل في طرح Apple Intelligence.



وأوضح التقرير، أن أداء iPhone 16 كان سيئًا بشكل خاص في الولايات المتحدة، حيث ربط iPhone 16 Plus بنسبة 4 % فقط من مبيعات الربع الثالث من عام 2024 بعد أن تفوق طراز iPhone 15 الأساسي على أشقائه في نفس الإطار الزمني من العام الماضي مع شريحة مثيرة تبلغ 10% من المبيعات الإقليمية، في ذلك الوقت، بلغت نسبة مبيعات iPhone 15 Plus لتكون 3% .

مقارنة بين هاتف iPhone 16 و هاتف iphone 15

وعلى النقيض، حقق هاتف iPhone 16 Pro مقاس 6.3 بوصة ، أداءً جيدًا في شباك التذاكر في الولايات المتحدة، حيث يتوافق مع حصة 6% من iPhone 15 Pro العام الماضي، وفي الوقت نفسه، أثبت iPhone 16 Pro Max أنه أقل شعبية بكثير من 15 Pro Max الناجح بشكل كبير، حيث انخفض من 9 إلى 6 %, وهو ما من شأنه أن يضر بأرباح آبل أكثر من غيره.



و تحسنت قائمة iPhone 15 بشكل كبير مقارنة بأرقام عائلة iPhone 14 من نفس الفترة من عام 2023، بتحقيق قفزة هائلة من 13 إلى 22 % لمتغير Pro Max، وتعزيزات قوية لطرازات Plus و"العادية" Pro، وانخفاض كبير نسبيًا من iPhone 14 الأساسي إلى iPhone 15 .