شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. 5 أجنحة تفاعلية في معرض "الري" للأمن السيبراني والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - افتتح المهندس محمد أبوحيد، رئيس المؤسسة العامة للري، المعرض التوعوي للأمن السيبراني تحت شعار ”لا تفتح مجال“، والذي تنظمه إدارة الأمن السيبراني بالمؤسسة بمقرها الرئيسي، ويستمر لمدة يومين.

ويأتي هذا المعرض بالتزامن مع شهر التوعية بالأمن السيبراني، ويهدف إلى تعزيز وعي منسوبي المؤسسة بأهمية حماية البيانات الرقمية، وتقديم استشارات متخصصة في مجال الأمن السيبراني. المعرض التوعوي للأمن السيبراني وأكد المهندس أبوحيد، خلال جولته في المعرض، أهمية الأمن السيبراني في حماية أنظمة المؤسسة وبياناتها، ودوره في دعم مسيرة التحول الرقمي، مشيدًا بجهود إدارة الأمن السيبراني في تنظيم هذا المعرض التوعوي.

وأوضح مدير إدارة الأمن السيبراني بالمؤسسة، المهندس عزام البن زيد، أن المعرض يهدف إلى تأمين البنية التقنية وأنظمة التشغيل، وزيادة الوعي بأساليب التحايل الإلكتروني والتصدي للتهديدات السيبرانية.

خمسة أجنحة تفاعلية ويضم المعرض خمسة أجنحة تفاعلية، تُقدم للمشاركين تجربة ثرية للتعرف على مفاهيم الأمن السيبراني، وأحدث أساليب التصدي للتهديدات الإلكترونية، من خلال برامج توعوية متخصصة.

وتشمل أساليب كشف محاولات الاختراق، وقياس الوعي باستخدام تجارب تفاعلية واختبارات متخصصة، بالإضافة إلى تقديم استشارات تدعم التحول الرقمي، كأحد ركائز تحقيق رؤية المملكة 2030.