منخفض جوي يضرب البلاد.. والأرصاد تحذر من أمطار رعدية على هذه المناطق خلال ساعات

الشارقة - اميمة ياسر - وقالت الأرصاد الجوية: تتأثر البلاد اليوم الخميس بتكون بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يصاحبه تكاثر للسحب المنخفضة والمتوسطة يصاحبها سقوط الأمطار تكون خفيفة قد تصل إلى متوسطة ورعدية علي مناطق من ( السواحل الشمالية الغربية وشمال الوجه البحري وصحراء مطروح وجنوب سلاسل البحر الاحمر تمتد خفيفة إلى جنوب الوجه البحري).

يوم الجمعة .. بحسب بيان الأرصاد الجوية يستمر سقوط الأمطار المتوسطة والرعدية قد تكون غزيرة أحياناً على مناطق متفرقة من (السواحل الشماليةالغربية وشمال الوجة البحري).

وتصل الأمطار تدريجيا للداخل لتؤثر على مناطق من (جنوب الوجة البحري ومدن القناة والسواحل الشرقية وجنوب سلاسل البحر الاحمر) ولكنها أمطار خفيفة قد تكون متوسطة.